Karate 1 Premier League’de Final Günü

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İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi
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Karate 1 Premier League’in final gününde üçüncülük maçları saat 09.00’da, finaller ise 15.00’te başlayacak. Öte yandan tüm madalya maçları Sports TV’den naklen yayınlanacak.
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