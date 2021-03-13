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İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi

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Karate 1 Premier League’de Final Günü

45 okunma — 14 Mart 2021 01:12
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SİYAHKUŞAK

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Karate 1 Premier League’in final gününde üçüncülük maçları saat 09.00’da, finaller ise 15.00’te başlayacak. Öte yandan tüm madalya maçları Sports TV’den naklen yayınlanacak.

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