KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI ASLAN ABİT UĞUZ’A ZİYARET…

Karate Federasyonu Başkan Adayı Aslan Abit Uğuz’a adını, “Büyük İstişare Grubu” olarak tanımlayan ekipten ziyaret!

Bu konuda sosyal medya hesabından bir açıklamaya yer veren Başkan Adayı Aslan Abit Uğuz; “Büyük hedeflere ulaşmak için nitelikli kadrolara ihtiyaç var.” dedi.

Aslan Abit Uğuz: “Büyük İstişare Grubunu” oluşturan 25 kulübün oy birliğiyle aldığı, TKF Başkanlığı yolunda şahsıma destek ve birlikte hareket kararını nezaket gösterip bizleri ziyaret ederek bizzat sunan Serpil Barış, Timur Özdemir, Akif Gürbüz ve Nizam Baran Hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük hedeflere ulaşmak için nitelikli kadrolara ihtiyaç olduğu bilinciyle bir kez daha ifade ediyorum ki “Birlikte Daha Güçlüyüz.”