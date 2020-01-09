Milli Karateciler Tokyo 2020’ye Çok Yakın…

Karate Milli Takımı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na Japonya’nın ardından en fazla kotayı alma mücadelesi veriyor. Milli sporcularımız neredeyse büyük bir bölümü ilk 10 içerisinde yer alıyor. TKF Başkanı Esat Delihasan, Olimpik sıralamadan 4-5 sporcunun, Mayıs ayında Fransa’da yapılacak Kalifikasyon Turnuvası’ndan da en az üç sporcuyu göndermek istediklerini ifade etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan’da sona erecek Olimpik puanlamanın ardından belli olacak. 8-10 Mayıs tarihlerinde ise Paris’te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile 24 sporcu daha kota alacak.

2020 yılında altı kota turnuvasına çıkacak Karate Milli Takımı’nda sporcuların neredeyse büyük bir bölümü ilk 10 içerisinde yer alıyor. Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş olimpik sikletlerinde lider durumda bulunurken, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban da üçüncü basamakta yer alıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, zorlu süreçte son viraja iyi bir konumda girdiklerini belirterek ev sahibi Japonya’nın ardından en fazla kotayı alan ülke olmak istediklerini söyledi. Olimpik sıralamadan 4-5 sporcunun gitmesini beklediklerini vurgulayan Başkan Esat Delihasan, Mayıs ayında Fransa’da yapılacak Kalifikasyon Turnuvası’ndan da en az üç sporcu göndermek istediklerini ifade etti.