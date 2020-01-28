Murat Botanlıoğlu’na 2019 Yılı Martial Arts Oscar Ödülü

Flaş! Murat Botanlıoğlu’na Martial Arts Oscar ödülü… Dövüş sanatları camiasının yakından tanıdığı ve yaptığı çalışmalar ile taktir edilen gazeteci arkadaşımız Botanlıoğlu bir kez daha Martial Arts Oscar ödülüne layık görüldü.

Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Hapkido, Kungfu, Kurash, Wushu Federasyonu 2019 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden Martial Arts Oscar almaya hak kazananlar 26 Ocak 2020 Pazar günü ödüllerini devlet ve hükümet yetkililerinden aldılar.

Taekwondo Judo Karate Aikido ustalarının yaptıkları Unutulmaycak gösterilerden sonra 2019 yılının başarılılarına Martial Arts Oscar ödülleri yapılan muhteşem bir törenle Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde verildi. Botanlıoğlu’nun yaptığı çalışmalar ona bir kez daha Martial Arts Oscar ödülü getirdi.

Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı konuşma sonrası 3.Cumhurbaşkanı ve Başbakan, birer konuşma yaparak, ödül sahiplerini ve katılımcıları kutladılar. Konuşmalarda federasyonun 43 yıldır Uluslar arası alanda ülkenin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları mücadeleyi desteklediklerini söylediler.

Murat Botanlıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beni bu ödüle layık gören Taekwondo federtsrasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen hocama ve federasyon yönetimine, ödülümü elinden aldığım 3.Cumhurbaşkanımız Dr.Derviş Eroğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Ödül Törenine Katılanlar;

3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu

Başbakan Ersin Tatar

KTBK Komutanı Tüm. Gen. Sezai Öztürk

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı

Turizm ve Çevre Bakanı Dr.Ünal Üstel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakını Hasan Taçoy

KKTC Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre

TC Büyükelçiliği Spor ve Sosyal işler Müşaviri Semattin Öztürk

Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan

Emekli Büyükelçi Çavlan Süerdem

Spor Dairesi Dışilişkiler amiri Sertaç Bozatlı

Polis Müdürü Kasım Kuni

Alkan Değermencioğlu