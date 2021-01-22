Muratcan Deniz’e Kristal Küre Ödülü

Türkiye Kristal Küre Ödülleri 2020 “Yılın Sporcusu” yarışmasında aday olan ve halk oylamasıyla seçilen Muratcan Deniz ödülünü törenle aldı.

Grand Cevahir Otel’de düzenlenen ödül töreninde 2019 Avrupa U21 şampiyonu milli karateciye ödülünü, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve babası karate antrenörü Cengiz Deniz birlikte takdim etti.

Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Adayların belirlenmesinin ardından oy verme işleminin başladığı Kristal Küre Ödülleri’nde Milli karatecimiz Muratcan Deniz, Dünya KıckBoks Şampiyonu Cengizhan Kuru ve Dünya Taekwondo Şampiyonu Kübra Dağlı’da yer aldı. Ülkemizde prestijli ödüller arasında yer alan Türkiye Kristal Küre Ödülleri için için www.kristalkureodulleri.com adresinden adaylara oy verildi.

2019 Avrupa U21 şampiyonu milli karateci Muratcan Deniz 20202 yılın enleri arasında yılın sporcusu seçildi.