Paris’teki Tokyo 2020 Virajında 7 Madalya

Karate Milli Takımı, Şili’de kazandığı 12 madalyanın ardından 24-26 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te katıkdığı ikinci turnuvada başarılı performansını devam ettirdi. Ay-yıldızlı ekip, düzenlenen Karate 1 Premier Lig’in bu sezonki ilk etabını da kazandığı 7 madalya ile genel klasmanın zirvesinde noktaladı.

Paris etabına 92 ülkeden 742 sporcunun katılım gösterirken ülkemizi 6 kadın, 10 erkek karateci temsil etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında en yüksek puanı veren organizasyon olan Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında muhteşem bir performans gösteren Milli karateciler, dört altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Pierre De Coubertin Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Merve Çoban ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazanırken, Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, Ali Sofuoğlu ile Uğur Aktaş da bronz sevinci yaşadı.

Karate 1 Premier Lig’de üst üste üç yıldır sıkletinin en iyisi anlamına gelen ‘Grand Winner’ unvanını alan Serap Özçelik Arapoğlu, Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği rakibinden rövanşı Paris’te aldı. Kumite 50 kiloda dünya ve olimpik sıralamada ilk sırada bulunan Arapoğlu, çekişmeli geçen final maçında geçen yıl Japon Miyo Miyahara’yı 10-4 mağlup ederek Paris’te üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, bu kiloda Tokyo 2020 sıralamasında ilk basamakta bulunan ve 2019’un Grand Winner’ı Kazak Darkhan Assadilov’u 5-4 mağlup ederek altın madalya kazandı, Şamdan, Paris’te kazandığı puanlarla olimpiyatlara katılmak için büyük avantaj yakaladı.

Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban da olimpik sıralamada ilk sırada bulunan Çinli rakibi Yin Xiaoyan’ı bitime 35 saniye kala aldığı waza-ari ile 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekipte dördüncü altın madalya Erkek Kata Milli Takımı’ndan geldi. 2019’da üçü şampiyonluk olmak üzere tüm Karate 1 Premier Lig etaplarından kürsüde yer alan Milliler, 2020’ye muhteşem bir giriş yaparak üst üste ikinci şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan kata takımımız, finalde İspanya’yı mağlup ederek Şili’den sonra Paris’te de zirveye çıkmayı başardı. Erkek katacılar geçen yıl Dünya Şampiyonası yarı finali ve Avrupa Şampiyonası finalinde yenildikleri İspanya karşısında aldıkları 27.32 puanla mutlu sona ulaştı.

Kumite +68 kilo finalinde İranlı Hamideh Abbasali’ye 6-3 kaybeden Meltem Hocaoğlu Akyol, Paris’te gümüş madalyada kalırken. Tokyo 2020 yolunda hayati puanlar elde etti.

84 kiloda olimpik puanlamada ilk sırada bulunan ve 2019’u ‘Grand Winner’ olarak bitiren Uğur Aktaş üçüncülük maçında Karadağlı Nikola Malovic’i 2-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Erkekler ferdi kata dalında iki sporcumuzu karşı karşıya getiren maçta Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş’a üstünlük sağlayarak Karate 1 Premier Lig’in Paris etabını üçüncü basamakta bitirdi.

Karate 1 Premier Lig’in Paris etabında altın madalya kazanan sporcularımızdan Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan, altın madalyalarını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’dan aldı.

Kaynak: TKF