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    3 Şubat 2021

    tarihinde eklendi.

SHOTOKAN KARATE KATA LİSTESİ

SİYAHKUŞAK

SHOTOKAN KARATE KATA LİSTESİ

Kata, tek ya da eşli olarak yapılan, detaylı olarak düzenlenmiş hareketler dizisi anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. Kata sözcüğü, dövüş sanatları, geleneksel Japon tiyatrosu Kabuki ve geleneksel çay seremonisine kadar birçok Japon kültürü öğesinde kullanım alanı bulmuştur. 

 

Kata Adı….. Hareket….. Anlamı…..
Heian Shodan 21 Barışçıl zihin
Heian Nidan 26 Barışçıl zihin
Heian Sandan 20 Barışçıl zihin
Heian Yondan 27 Barışçıl zihin
Heian Godan 23 Barışçıl zihin
Tekki Shodan 29 Demir At
Tekki Nidan 24 Demir At
Tekki Sandan 36 Demir At
Bassai Dai 42 Kaleye Hücum (Major versiyonu)
Kanku Dai 65 Gökyüzüne Bakış (Major versiyonu)
Empi 37 Kırlangıç Uçuşu
Jion 47 Keşiş’in Adı
Jitte 24 10 El
Hangetsu 41 Yarım Ay
Gangaku 42 Kaya üstünde Turna
Bassai Sho 27 Kaleye Hücum (Minor versiyonu)
Kanku Sho 47 Gökyüzüne Bakış (Minor versiyonu)
Chinte 33 Değişik Eller
Unsu 48 Bulut Eller
Sochin 40 İnsanlar arası barışın korunması
Nijushiho 33 24 Adım
Gojushiho Dai 62 54 Adım
Gojushiho Sho 65 54 Adım
Meikyo 33 Parlak Ayna
Wankan Kralın Tacı
Ji’in Keşiş’in Adı
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