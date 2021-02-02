SHOTOKAN KARATE KATA LİSTESİ
Kata, tek ya da eşli olarak yapılan, detaylı olarak düzenlenmiş hareketler dizisi anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. Kata sözcüğü, dövüş sanatları, geleneksel Japon tiyatrosu Kabuki ve geleneksel çay seremonisine kadar birçok Japon kültürü öğesinde kullanım alanı bulmuştur.
|Kata Adı…..
|Hareket…..
|Anlamı…..
|Heian Shodan
|21
|Barışçıl zihin
|Heian Nidan
|26
|Barışçıl zihin
|Heian Sandan
|20
|Barışçıl zihin
|Heian Yondan
|27
|Barışçıl zihin
|Heian Godan
|23
|Barışçıl zihin
|Tekki Shodan
|29
|Demir At
|Tekki Nidan
|24
|Demir At
|Tekki Sandan
|36
|Demir At
|Bassai Dai
|42
|Kaleye Hücum (Major versiyonu)
|Kanku Dai
|65
|Gökyüzüne Bakış (Major versiyonu)
|Empi
|37
|Kırlangıç Uçuşu
|Jion
|47
|Keşiş’in Adı
|Jitte
|24
|10 El
|Hangetsu
|41
|Yarım Ay
|Gangaku
|42
|Kaya üstünde Turna
|Bassai Sho
|27
|Kaleye Hücum (Minor versiyonu)
|Kanku Sho
|47
|Gökyüzüne Bakış (Minor versiyonu)
|Chinte
|33
|Değişik Eller
|Unsu
|48
|Bulut Eller
|Sochin
|40
|İnsanlar arası barışın korunması
|Nijushiho
|33
|24 Adım
|Gojushiho Dai
|62
|54 Adım
|Gojushiho Sho
|65
|54 Adım
|Meikyo
|33
|Parlak Ayna
|Wankan
|Kralın Tacı
|Ji’in
|Keşiş’in Adı