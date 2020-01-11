Şili’nin başkenti Santiago’da Karate 1 A Serisi’ne İyi Başlangıç

Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden Karate 1 A Serisi’nin ilk etabında Milli karatecilerimiz ilk gün iyi bir başlangıç yaptı.

Karatede 2020 sezonunun ilk müsabakası Şili’de başladı. Tokyo 2020’ye kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nin tek etabı olan Santiago’da Milli karateciler ilk gün yapılan elemelerde üç final, üç de bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üç sporcuyla yer aldığımız erkekler kata dalında Millilerimiz final seansına kalmayı başardı. Takım kata dalında da birlikte yarışacak ekibimizin üyelerinden Ali Sofuoğlu ile Enes Özdemir finale yükselirken, Emre Vefa Göktaş da bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Günün diğer iki finali, 2019’u Grand Winner olarak kapatan Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş’tan geldi. Kumite 50 kilo yarı finalinde İranlı Sara Bahmanyar’ı 6-2 yenen Serap ile kumite 84 kilo yarı finalinde Şilili Tomas Doussang’ı 2-0 ile geçen Uğur Aktaş finale yükselmeyi başardı.

İlk gün tatamiye çıkan Milli karatecilerden Tuba Yakan ile Merve Çoban da üçüncülük için repesaj finaline kalmayı başardı. Kumite 55 kiloda Tuba, İranlı Travat Khaksar’ı 3-1 yendi. Merve Çoban ise kumite 61 yarı finalinde Rozita AlipourKeshka’ya kaybetti.

Tüm madalya mücadeleleri, 12 Ocak Pazar günü, Türkiye saati ile 15:30’da başlayacak.