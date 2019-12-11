Taekwondo’nun Olimpiyat Sultanları: Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar, Nafia Kuş

Türkiye, Taekwondo branşında kadınlarda 4 olimpik sıklette 2020 Tokyo kotası almaya garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı.

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek ve 33 spor dalı yer alacak.

Olimpiyat oyunlarında Türkiye, ilk kez kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Kota kazanan sporcularımız Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar ve Nafia Kuş Tokyo 2020 biletini alarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.



Spor Dalı……….Disiplini……….Sporcu……………………Kota………..Kota Kazanılan Yarışma