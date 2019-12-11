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  • Taekwondo’nun Olimpiyat Sultanları: Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar, Nafia Kuş
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    12 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Taekwondo’nun Olimpiyat Sultanları: Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar, Nafia Kuş

SİYAHKUŞAK

Türkiye, Taekwondo branşında kadınlarda 4 olimpik sıklette 2020 Tokyo kotası almaya garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı.

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek ve 33 spor dalı yer alacak.
Olimpiyat oyunlarında Türkiye, ilk kez kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Kota kazanan sporcularımız Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar ve  Nafia Kuş Tokyo 2020 biletini alarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Spor Dalı……….Disiplini……….Sporcu……………………Kota………..Kota Kazanılan Yarışma

Taekwondo Kadınlar -49kg Rukiye Yıldırım Ülke Rukiye Yıldırım Dünya Taekwondo Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesi’nde ilk 5 sporcu arasında yer alarak kota kazandı.
Taekwondo Kadınlar -57kg Hatice Kübra İlgün  Ülke Hatice Kübra İlgün Olimpiyat Oyunlarına kota veren Moskova Grand Prix final füsabakalarında kota aldı.
Taekwondo Kadınlar -67kg Nur Tatar  Ülke Nur Tatar Dünya Taekwondo Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesi’nde ilk 5 sporcu arasında yer alarak kota kazandı.
Taekwondo Kadınlar +67kg Nafia Kuş  Ülke Nafia Kuş Dünya Taekwondo Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesi’nde ilk 5 sporcu arasında yer alarak kota kazandı.
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