TKF BAŞKANI ESAT DELİHASAN’DAN SPOR İŞVERENLERİ SENDİKASI’NA ZİYARET

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan Spor İşverenleri Sendikası’na ziyarette bulundu.



Bir süre önce kurulan SPORİS Sendikası çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken önemli bir konuğu ağırladı. TKF Başkanı Esat Delihasan yaptığı ziyarette sendika Genel Başkanı Ahmet Topçu ve yetkililer ile görüştü. Görüşmede çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Delihasan, yoğun çalışmaları arasında yaptığı ziyarette, Türkiye’de sendikanın ilk olduğunu ve başarılı çalışmalar ile spora katkı sunacağına inandığını belitti. SPORİS Sendikası’nı sosyal medya paylaşımında ve SİYAHKUŞAK Web.’e yapılan açıklamada, “Genel merkezimize gelerek ziyarette bulunan Başkan Esat Delihasan’a teşekkür ederiz” denildi.