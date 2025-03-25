TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELDİ...

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Ercüment Taşdemir, T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Her zaman sporun yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, Türk karatesine destek verdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek federasyon faaliyetleri hakkında kendisine bilgilendirmede bulundu. Görüşmede, Türk karatesinin uluslararası arenadaki başarıları, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, karate sporunun ülkemizdeki gelişimini yakından takip ettiğini belirterek, sporun her branşına olduğu gibi karateye de güçlü desteğinin devam edeceğini vurguladı. Türk sporcularının uluslararası alandaki başarılarının Türkiye’nin spor vizyonu açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanımız, karate camiasının çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.