TKF Başkanı Esat Delihasan, “Tahkim Kurulu Kararı Kyokushin Camiasında Sevinçle Karşılandı.”

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Wushu Federasyonu’nun Kyokuskin branş Ashihara stil olarak Karate Federasyonu’na bağlanması kararına geçtiğimiz günlerde yaptığı itirazı reddederken Başkan Esat Delihasan’ın bu konuda yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Delihasan, kararın Kyokushin camiasında sevinçle karşılandığını ifade ederek, “Biz kararın böyle çıkmasını bekliyorduk.” dedi.

Flaş! Kyokushin Branş Ashihara stil olarak Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olmasının yankıları devam ederken camianın genelinde bir sevinç hakim oldu. Bu konuda emeği olan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada kararın Kyokushin camiasında sevinçle karşılandığını söyledi. Delihasan, “Biz kararın böyle çıkmasını bekliyorduk. Kyokushin camiasının beklentisi de bu yöndeydi. Kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kararın Kyokushin ekolünde yer alan Kyokushin branş, Ashihara stil olarak bağlanırken aynı segmentte yer alan olası ekollerin çatısıda hukuki açıdan TKF olduğu sonucu çıktı. Öte yandan TKF dışında kalan bazı Kyokushin grublarında Tahkim Kurulu kararı sonrası seyir haritası yoruma açık gözüküyor!