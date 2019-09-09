TRT 1’de bu perşembe başlayacak olan yeni bir dizi; ‘Şampiyon’

TRT 1’de bu perşembe başlayacak olan yeni dizi ‘Şampiyon’ hikayesiyle boks severleri ekrana çekmeye hazırlanıyor.

Şampiyon’da Tolgahan Sayışman, eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’nı canlandırırken oyuncu bu role Dünya Kickbox Şampiyonu Mücahit Kulak ile hazırlandı.

Şampiyon dizisi, Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini ekranlara taşıyor.

Gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olay diziye hayat veriyor. Yaşamı yerle bir olan Kafkas, kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkmak zorunda kaliyor.