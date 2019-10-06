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  • Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamladı
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    7 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamladı

SİYAHKUŞAK

Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonasını 2’si altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya’nın Marina D’or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi. 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde erkeklerde 73, 78 ve +78 ve kızlarda ise 63, 68 +68 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye’yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5’i erkek 4’ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil eden Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

Genel sıralamada Rusya’nın ardından 2’nci olduk

Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonasını 2’si altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ile kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın, 52 kiloda Özge Özbey ile 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada Rusya’nın ardından 2’nci olarak bitirdi. Türkiye, kız takım sıralamasında 3’ncü, erkek takım sıralamasında ise 4’ncü sırayı aldı.

Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli takım kafilemize destek verdi. Şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi olarak seçildi.

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