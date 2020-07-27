Türkiye Karate Federasyonu’nun Bulunduğu Binada Korkutan Yangın!

Ankara Söğütözü Mahallesi’nde aralarında Karate Federasyonu’nun da bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken, plaza tahliye edildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi’ndeki plazada çıktı. Plazanın 5’inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tehlikeli anlar yaşattı.

Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken yanan bölgelerden kopan parçalar yere düştü ve çevrede korku yaşandı.

İlerleyen saatlerde Ankara Valisi Şahin, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun da bulunduğu binadaki yangın camiada derin üzüntü yaşattı. Can kaybı olmaması üzüntüyü azaltırken TKF Başkanı Esat Delihasan’a ve federasyon çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

TKF’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, “Federasyonumuz’un Ankara Merkez Ofisi’nin bulunduğu binada meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Federasyon personelimizin sorunsuz bir şekilde atlattığı yangında yaralı ve can kaybı yoktur.” denildi.