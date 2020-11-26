Türkiye Taekwondo Federasyonu 2021 Yılı Antrenör Gelişim Semineri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

“Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak yapılacak Antrenör Gelişim Semineri için;

Federasyonumuz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin 2021 yılında organize edecekleri faaliyetlerde görev almak isteyen Antrenörler, Antrenör kursuna katılmak isteyenler ile Halk Eğitim Merkezilerinde görev alacak Antrenörlerin bu Gelişim Seminerine katılmaları zorunludur.

Covid-19 tedbirleri altında yapılacak olan İnternet Online Gelişim Semineri 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde 2 grup halinde yapılması planlanmakta olup; 28 Aralık 2020 tarihinde 1. Grup İlleri ile 29 Aralık 2020 tarihinde 2. Grupta olan İllerin bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.”

Öte yandan Antrenör ve Hakem Gelişim Seminer için herhangi bir ücret alınmayacağı duyurulurken camiada taktirle karşılandı. Detaylı bilgi TTF resmi sitesinde yer almaktadır.