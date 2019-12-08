Türkiye, Taekwondo’da 4 Sıklette 2020 Tokyo Kotası Aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Grand Prix Final Müsabakası Rusya’nın başkenti Moskova’da başladı.

Müsabakaların ilk günü sonunda Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de 2020 Tokyo kotası almaya garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.

Kadınlarda ve erkeklerde 4’er olimpik sıklette en iyi 16 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix Final Müsabakasında Türkiye adına 6’sı kadın 1’i erkek olmak üzere 7 sporcu mücadele etti. Organizasyonda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronz madalyanın sahibi oldu.