ULU BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ

SİYAHKUŞAK

Fatih İNCE SİYAHKUŞAĶ Web.

ISKF Başkanı ve Chief İnstructoru Shihan  Teruyuki Okazaki 21 Nisan 2020 tarihinde Philedelphia’da vefat etti.

Uluslararası Shotokan Karate Federasyonu (ISKF) kurucusu ve dünyanın en kıdemli karate ustalarından olan ve ayni zamanda Gichin Funakoshi ve Masatoshi Nakayama’nın doğrudan öğrencisi ve Japonya Karate Derneği’nin kurucularından biri olan Shihan Okazaki vefat etti. Sensei’nin ölümüyle ilgili haberleri paylaşmaktan derin üzüntü duyduğunu açıklayan (ISKF), dün 21 Nisan’da Coronavirüsün komplikasyonlarından dolayı gerçekleşen ölümün tüm Karate camiasını yasa boğduğunu bildirdi. Siyahkuşak web ekibi olarak Shihan Okazaki’nin ailesine ve tüm öğrencilerine başsağlığı diliyoruz.

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