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  • WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!
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    4 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!

SİYAHKUŞAK

Dünya Karate Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Merkez Hakem Kurulu’nda yeni bir yapılanmaya gitti. 14 asil üyeden oluşan MHK’nin yeni dönemde 9 asil üye ve iki danışmandan oluşacağı öğrenildi. Hakemimiz Uğur Kobaş, yeni MHK’da görev aldı.

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Dünya Karate Federasyonu (WKF), Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Merkez Hakem Kurulu’nda yeni bir yapılanmaya gitti. WKF’nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından MHK’daki asil üye sayısı 14’den 9’a çekilirken yeni yapılanmada ayrıca 2 danışmana yer verildi. MHK üyesi hakemimiz Uğur Kobaş bu yapılanma içerisinde yer aldı. Kobaş, Video Analiz Odası (VAR) sorumlusu olarak etkin bir görev aldı.
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İsveçli Javier Escalante’nin Başkan, Norveçli Robert Hamara  Genel Sekreter, ABD’li Fariba Madani Genel Sekreter Yardımcısı olduğu MHK’de Uğur Kobaş, Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki görevinin yanında Video Analiz Odası’ndan (VAR) tek yetkili isim olacak. Kobaş’ın görevleri arasında hakemlerin görevlendirilmesi, denetlenmesi, görüntülerin incelenmesi sorumluluğudu bulunuyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda görev yapacak isimler arasında yer alan hakemimiz 2016’da WKF Merkez Hakem Kurulu üyesi seçilmişti.
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MHK Asil Üye ve Danışmanlar; Mansour Alsultan (KWT)-Üye, Dion Panossian (AUS)-Üye, Guido Abdalla (GTM)-Üye, Zitouni Metyout (MAR)-Üye, Giuseppe Zaccaro (ITA)-Üye, Ma Junting (CHN)-Üye, Uğur Kobaş (TUR)-Üye, Kazuo Takahashi (JPN)-Üye, Roland Lowinger (GER)-Danışman, Raphael Ortega (FRA)-Danışman

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