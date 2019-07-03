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Ana Sayfa Gündem, Manşet 3 Temmuz 2019 2 Görüntüleme

WSF İle İGÜ BESYO Bölümü Ortak Çalışma Protokolü İmzaladı

WSF İle İGÜ BESYO Bölümü Ortak Çalışma Protokolü İmzaladı

WSF’den Flaş hamle! Dünya Shotokan Karate Federasyonu WSF İle İGÜ İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO bölümü ortak çalışma protokolü imzaladı.

Dünya Shotokan Federasyonu faliyetlerine katılan sporcular başarı derecesine göre %50 ve %100 burslarla Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde okumaya hak kazanacaklar.

Ayrıca spor alanında yapılacak olan bilimsel araştırma çalıştay seminer ve projelerde Gelişim Üniversitesi ile ortak çalışma yapılacak.

Dünya Shotokan Karate Federasyonu personelinin katılacağı yüksek lisans ve doktora programları kontenjan dahilinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Avcılar kampüsünde açılacak.

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