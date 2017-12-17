2018 Yılı Kıck Boks Antrenör ve Hakem Semineri Sona Erdi

Kıck Boks Federasyonu’nun Yılı 2018 Antrenör ve Hakem Semineri sona erdi. Türkiye genelinde 81 ilden 1000’e yakın hakem ve antrenör katıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden 1000’e yakın Hakem ve antrenörün katıldığı 2018 Yılı Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri sona erdi. WAKO Avrupa Başkanı Roy BAKER, WAKO Dünya Hakem Kurulu Başkanı Brain BECK, WAKO Avrupa Hakem Kurulu Başkanı Sami SAVO ve WAKO Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Tomaz BARADA Genel Bilgi ve Kurallarını, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Dairesi Başlanlığı Şube Müdürlerinden Sayın Şevket ÖZERDEM ise Sicil, Lisans ve Kulüpler Semineri verdi. Seminere katılan antrenör ve hakemlere katılımlarından dolayı yetkililer teşekkür ederken, 2018 yılı faaliyetlerinde başarılar diledi.