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YENİ BİR MÜCADELE SANATI VE MEVCUT SANATLARDA DA YENİLENME İHTİYACI 

58 okunma — 05 Mart 2021 00:55
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SİYAHKUŞAK

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Osman KAYA

   Tedirginlikten çıkış yolu, çağa cevap veren ama insanlığın bin yıllar süren yolculuğundan süzülen tecrübe birikimini de asla ıskalamayan, derin bir hikmet ve felsefeyle beslenmiş, aynı zamanda bir yaşam yolu ve dünya görüşü de olabilecek yeni bir mücadele sanatı ile olacaktır.

İnsan soyu hep ileriye gitmek  zorundadır. Bunu yapmaması halinde çürüme ve zamanla yok olmanın ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Fizik  dünyada durgunluğun ve yenilenmemenin bozulma getireceği gerçeği  bitki hayvan ve insanlar içinde geçerlidir. 

Bu durum mücadele sanatları içinde geçerlidir. Mücadele sanatlarında durağanlık, yaşamsal dinamizmi kavrayamamak  önce çürümeyi daha sonrada yok olmayı beraberinde getirecektir. Bu yok oluşun önüne geçmek için mevcut mücadele sanatlarının geleneğe bağlı kalınarak yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Ama ondan daha önemlisi  yeni bir mücadele sanatının oluşturulmasıdır. 

Bu çok yönlü ve kapsamlı ihtiyaca gerek international ve gerek lokal ölçekte muhakkak cevap verilmelidir. 

Bu günün dünyası  çok yönlü sorunların içinde bırakmıştır insanlığı. 

İnsan soyu hikmet ve anlamı kaybetmiştir. Kaybolan hikmet ve anlam insanın tatmin edici bir yaşama felsefesi geliştirmesinin önüne geçmektedir. 

Bu durumda insan soyunu  giderek mutsuz kılmaktadır. Buna maruz kalan birey hem kendine hemde topluma olan güvenini yitirmektedir. 

Çağımız insanında ciddi bir güven sorunu vardır. Bu güven sorunu beraberinde güvenlik sorununu da getirmektedir.  

Çağımız insanı tedirgindir. Başına ne öreceğini bilmediği bir geleceğin karanlık  kuyusunda debelenmenin tedirginliğini yaşamaktadır.

Bu tedirginlikte çıkış yolu  bu güvenlik sorununun çözümü ne silahtır, ne de body guarddır. Bu tedirginlikten çıkış yolu, çağa cevap veren  ama  insanlığın bin yıllar süren yolculuğundan süzülen tecrübe birikimini  de asla ıskalamayan, derin bir hikmet ve felsefeyle beslenmiş, aynı zamanda  bir yaşam yolu ve dünya görüşü de olabilecek yeni bir mücadele sanatı ile olacaktır.  

Gönül ister ki bu yeni mücadele sanatı ‘’bizden’’ zihinlerce üretilebilmiş olsun. 

Bu konunun açılımına zaman zaman devam edeceğiz.

 

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