YENİ BİR MÜCADELE SANATI VE MEVCUT SANATLARDA DA YENİLENME İHTİYACI 

Osman KAYA

Tedirginlikten çıkış yolu, çağa cevap veren ama insanlığın bin yıllar süren yolculuğundan süzülen tecrübe birikimini de asla ıskalamayan, derin bir hikmet ve felsefeyle beslenmiş, aynı zamanda bir yaşam yolu ve dünya görüşü de olabilecek yeni bir mücadele sanatı ile olacaktır.

İnsan soyu hep ileriye gitmek zorundadır. Bunu yapmaması halinde çürüme ve zamanla yok olmanın ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Fizik dünyada durgunluğun ve yenilenmemenin bozulma getireceği gerçeği bitki hayvan ve insanlar içinde geçerlidir.

Bu durum mücadele sanatları içinde geçerlidir. Mücadele sanatlarında durağanlık, yaşamsal dinamizmi kavrayamamak önce çürümeyi daha sonrada yok olmayı beraberinde getirecektir. Bu yok oluşun önüne geçmek için mevcut mücadele sanatlarının geleneğe bağlı kalınarak yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Ama ondan daha önemlisi yeni bir mücadele sanatının oluşturulmasıdır.

Bu çok yönlü ve kapsamlı ihtiyaca gerek international ve gerek lokal ölçekte muhakkak cevap verilmelidir.

Bu günün dünyası çok yönlü sorunların içinde bırakmıştır insanlığı.

İnsan soyu hikmet ve anlamı kaybetmiştir. Kaybolan hikmet ve anlam insanın tatmin edici bir yaşama felsefesi geliştirmesinin önüne geçmektedir.

Bu durumda insan soyunu giderek mutsuz kılmaktadır. Buna maruz kalan birey hem kendine hemde topluma olan güvenini yitirmektedir.

Çağımız insanında ciddi bir güven sorunu vardır. Bu güven sorunu beraberinde güvenlik sorununu da getirmektedir.

Çağımız insanı tedirgindir. Başına ne öreceğini bilmediği bir geleceğin karanlık kuyusunda debelenmenin tedirginliğini yaşamaktadır.

Bu tedirginlikte çıkış yolu bu güvenlik sorununun çözümü ne silahtır, ne de body guarddır. Bu tedirginlikten çıkış yolu, çağa cevap veren ama insanlığın bin yıllar süren yolculuğundan süzülen tecrübe birikimini de asla ıskalamayan, derin bir hikmet ve felsefeyle beslenmiş, aynı zamanda bir yaşam yolu ve dünya görüşü de olabilecek yeni bir mücadele sanatı ile olacaktır.

Gönül ister ki bu yeni mücadele sanatı ‘’bizden’’ zihinlerce üretilebilmiş olsun.

Bu konunun açılımına zaman zaman devam edeceğiz.