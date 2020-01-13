Rota, Olimpiyat! Karate 1 A Serisi’nde Kota-Puan Mücadelesi, 4 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz…

Karate Milli Takımımız, 10-12 Ocak tarihleri arasında başkent Santiago’da düzenlenen ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nin ilk etabında 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, 2020’ye Santiego’da start verdi . Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ev sahibi ekibin ardında en çok sporcu ile katılma hedefinde olan Ay-yıldızlı ekibimiz başarılı bir mücadele ortaya koydu. 2020’de üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi’nin tek kota puanı veren etabı olan Şili’de 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz, toplam 12 madalya kazandı.

Erkekler kata dalında Ali Sofuoğlu ile Enes Özdemir Türk finalininde karşılaştı

Ay-yıldızlı ekibimiz, final seansında çıktığı altı mücadeleden dört altın, üç gümüş madalya kazanmayı başardı. Türk finalinin yaşandığı erkekler kata dalında Ali Sofuoğlu ile Enes Özdemir karşı karşıya geldi. Kusursuz iki performans sonunda tecrübeli Sofuoğlu, 25.38 puan alan genç katacı Enes Özdemir karşısında 26.26 puanla şampiyonluğa uzanan isim oldu. Enes ise gümüş madalya kazandı.

Kadınlar ferdi kata dalında sezona finale yükselerek giren Dilara Eltemur, gümüş madalya ile yetindi. Milli sporcu, 25.4 puan alan İtalyan Viviana Bottaro karşısında 24.58 puan aldı ve ikinci oldu.

Erkek Kata Milli Takımımız 25.99 puan alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, Madrid’de kazandığı şampiyonluk ile kapattığı 2019 sezonunun ardından 2020’ye de zirvede başladı. Milliler, final mücadelesinde 24.32 puan alan Peru’nun önünde, 25.99 puan alarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2019’un Grand Winner’ı Serap Özçelik Arapoğlu, 2020’ye de altın madalya ile başladı. Kumite 50 kiloda finalinde iki kez ipponladığı Venezuelalı Yorgelis Salazar’ı 7-3 yenen Milli karateci, kazandığı altın madalya ile Tokyo 2020 yolunda önemli bir adım daha attı.

Burak Uygur, yeni sezona bu şanssızlığını kırarak başladı

2019’da üç final kaybeden Burak Uygur, yeni sezona bu şanssızlığını kırarak başladı. Kumite 67 kilodaki temsilcimiz, baştan sona üstün olduğu finalde Mısırlı Ali Elsawy’i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Final mücadelesi veren bir diğer sporcumuz Uğur Aktaş ise gümüş madalya kazandı. Son 18 saniyesine 3-2 önde girdiği finalde İranlı Zabiollah Poorshab ile 3-3- berabere kalan Milli karateci, ilk puanı (Senshu) rakibine verdiği için tatamiden yenik ayrıldı.

Milli sporcularımız üçüncülük için altı dalda mücadele verdi

Şili’nin ev sahipliği yaptığı 2020’nin ilk uluslararası organizasyonunda Milli sporcularımız üçüncülük için altı dalda mücadele verdi.

Erkekler ferdi kata dalında Emre Vefa Göktaş, Amerikalı Ariel Torres Gutierrez karşısında çizdiği kata ile 23.72 puan alan rakibi karşısında 25.98 puan ile galip geldi ve 2020’ye bronz madalya ile başladı. Kadınlarda ise üçüncülük mücadelesine çıkan genç sporcumuz Ayşe Yılmaz, Faslı Sanae Agalmam karşısında 24.74 puan aldı ancak rakibinin rakibinin 0.18 puan gerisinde kalarak beşincilikle organizasyonu noktaladı.

Kumite 55 kiloda Tuba Yakan, Bulgar Ivet Goranova’yı 5-0 yenerek bronz madalyayı boynuna astı. Kumite 61 kiloda da Merve Çoban, Fransız Leila Heurtault karşısında 3-1 kazanarak Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında bronz madalyaya uzandı.

Kumite +68 kiloda Kazak Sofya Berultseva’yı bitime 12 saniye kala ippon ile 3-0 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

Başkent Santiago’da kapanışı Erman Eltemur yaptı. Kumite 75 kilo repesaj finalinde Amerikalı Thomas Scott karşısında 3-2 kazanan Milli karateci, yeni sezona bronz madalyalı başlangıç yaptı.