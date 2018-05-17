Bakan Osman Aşkın Bak Büyükler Taekwondo Milli Takımını Kutladı

Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın sona ermesiyle birlikte Bakan Osman Aşkın Bak başarılı bir şampiyona geçiren milli tekvandocuları yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Türkiye, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nı 3’ü altın 9 madalya ile tamamladı. Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olurken, genel sıralamada ise ikinci sırayı elde etti.

Şampiyonada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalya kazandı. Bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi olurken, bayanlar +73 kiloda Sude Bulut ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen bronz madalya elde etti.

Bakan Osman Aşkın Bak başarılı bir şampiyona geçiren milli tekvandocuları yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı

Bakan Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere yer verdi

‘’Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nı 3’ü altın 9 madalya kazanarak kadınlarda Avrupa şampiyonu, genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları kutluyorum. Tekvandocularımız Avrupa şampiyonasında gösterdikleri başarı ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli bir adım attı. Sporcularımızın daha nice başarılar elde edeceğine olan inancı tam. Millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum’’