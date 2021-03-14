‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 

Büyük insanlar yıldızlar gibidir. Karanlık gecelerde göz kırpıp dururlar. Yolda kalmışlara, yol arayanlara rehber olurlar. Pusula olurlar, yol gösterirler. Bu, hemen her konuda böyledir. Hatta şunu açıkça söyleyebiliriz ki yıldızlar, karanlık gecede bazen aydan bile önemlidir. Evet, ay bize ışık verir ama yıldızlar da yön gösterir.

Sadece ışık vermekle kalmazlar onlar, onlar tarihe düşülmüş notlardır, geleceğe gönderilmiş mesajlardır.

Bu değerlendirmelerim, mücadele sanatları içinde geçerlidir. Mücadele sanatları içinde yer alan ışık insanlar, gelecek zamanlarda da yol göstermeye devam ederler.

Ankoh İtosu, Chogun Miyagi, Masutatsu Oyama, Bruce Lee, Dan İnosanto, Gichin Funakoshi, Jigaro Kano, Cho soo se, Ferhat Özsert, Ahmet Doğaner ve daha pek çok isim, bu dünyadan gelip geçmiş olmalarına rağmen, hala daha ışık olmaya devam ediyorlar bu camiada.

İşte biz bu yazımızda bir ışık insandan , bir yıldızdan bahsetmeye çalışacağız. Bu insan , bu üstat Yenal Karahandır.

Yine bu bağlamda değinmemiz gerekir ki, büyük insanlar bir okyanustur. Onları anlatırken onların deryasından birkaç bardak su alabiliriz sadece.

Biz bu çalışmamızda Yenal Karahan okyanusundan birkaç bardak su almaya çalışacağız.

Yenal Karahan çok yönlü bir değerdir. Ve bu çok yönlülüğünü Karate Do sanatını anlamak, anlatmak, yaymak için kullanmıştır.

Kimya Mühendisi olarak aldığı doğa bilimleri ve mühendislik disiplini ile engin ufku, değerleri ve felsefesiyle yoğurup sentezleyen ve Orijinal bir metot ve üslüpla ortaya koyan bir bilgelik yolcusudur O.

Yenal Karahan bir doktrindir. Akademilerde üzerinde tezler hazırlanması gereken yaşam ve öğretilerden dersler çıkarılması gereken bir doktrindir.

O bazen Shotokanın tarihini yazar bir tarihçi

O bazen 3 dövüşün katası olan Sanchin eksperi

O bazen Türk Karatesinin ulaşacağı yeni ufukların müjdecisi

O bazen savaşçının ilkelerini anlatan bir mücadele sanatları filozofu

O bazen karate nin geçmişini ortaya koyan titiz bir tarihçi

O bazen senseinin nasıl olunması gerektiğini gösteren bir öğretmen

O bazen son shogunu anlatan bir biyografi uzmanı

O bazen stillerin birbirinden fark ve benzerliklerini ortaya koyan hassas bir uzman

Zaman zaman Kİ ye REİKİ ye değinen bir şifacı

Bazen zaman yönetimi konusunda danışabileceğiniz bir kişisel gelişim uzmanı

Dan fetişizmine karşı çıkan bir muhalif

Karate Do’nun öncü isimlerini bize bildiren bir kültür elçisi

Tang Sülalesinin tekniğinden , yani TODE den bahseden Karate Do gelişim uzmanı olarak karşımızdadır.

Ve asıl önemlisi O, Ölüm denen , insan yaşamının , sonunda karşılaşılması kaçınılmaz bir olgudan haber veren, düşünmemizi ve bu düşünsel çaba çerçevesinde yaşama yön çzmemizi sağlayan bir büyük bilge olarak karşımızdadır.

Yenal Karahan bir Karateci’dir.

Yenal Karahan bir sistemi ülkemizde tanıtan bir spor bilimi uzmanı ve yanısıra bir kültür elçisidir.

Bir mühendistir.

Bir şifacıdır.

Bir kişisel gelişim uzmanıdır.

Bir filozoftur.

Ama bütün bunlardan öte ve çok daha önemlisi adam gibi adamdır.

İşte bu özelliklerinden dolayı ‘’model insan‘’ arayışı içinde bulunan gençlik açısından bir pusula Kişiliktir Yenal Karahan.

Bu çerçevede bu büyük şahsiyetin yaşamını ve öğretilerini kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Bu konuda adımımızı attık. Ülkemize, insanımıza, mücadele sanatları camiasına yararlı olması dilek ve umudumuzdur.

Osman KAYA