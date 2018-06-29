Akdeniz Oyunları’nda Taekwondo’dan Madalyalı Start!

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nın 7. gününde taekwondo müsabakaları başladı. 2018 Akdeniz Oyunları’nda taekwondo müsabakalarının ilk gününde bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve bayanlar 57 kiloda İrem Yaman altın madalya kazanırken, erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya elde etti.

Bu sonuçların ardından Türkiye, 2018 Akdeniz Oyunları’ndaki üç gün sürecek olan taekwondo müsabakalarına 2 altın ve 1 bronz madalya ile başladı.

Bayanlar 49 kiloda mücadele veren Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Tunuslu Ikram Dhahri’yi 24-9, yarı finalde ise Faslı Oumaima El Bouchti’yi 33-15 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvat Kristina Tomiç’i 12-11 yenen Rukiye Yıldırım 2018 Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

Bayanlar 57 kiloda İrem Yaman, çeyrek finalde Fransız Laurygan Celin’i 16-4 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanyol Marta Calvo Gomes’i de 7-3 ile geçen Yaman, adını finale yazdırdı. Finalde Mısırlı Radwa Elsayed Nada’yı da 8-0 farklı yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler +80 kiloda tatemiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, çeyrek finalde Mısırlı Mohamed Abdelmawgood’ı 13-10 yenerek yarı finale yükselmesine rağmen yarı finalde İspanyol Daniel Ros Gomez’e 19-13 yenilerek bronz madalya kazandı.

2018 Akdeniz Oyunları’nın sekizinci, taekwondo müsabakalarının ikinci gününde erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve 80 kiloda Yunus Sarı madalya mücadelesi verecek.