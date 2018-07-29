Ali Doğan, “GÜNEŞ!”
Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nın ardından FISU Dünya Muaythai Şampiyonası’na katılan 81 Kg Milli Sporcumuz Ali Doğan, Belaruslu takibini yendi ve Altın madalya kazandı.
FISU Dünya Muaythai Şampiyonasında 81 Kg Milli Sporcumuz Ali Doğan, Tayland Pattaya’daki final maçında Belaruslu takibini yenerek Altın madalya kazandı. Milli sporcumuz bu madalya ile Meksika’nın Cancun kentinden sonra başarısını taçlandırdı.
Ali Doğan, geçtiğimiz günlerde Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında da rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştu.
Kayserili Milli sporcu Ali Doğan, Meksika’nın Cancun kentindeki Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcumuz İstiklal Marşımızı okutarak büyük gurur yaşattı.
Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nın ardından FISU Dünya Muaythai Şampiyonası’na katılan 81 Kg Milli Sporcumuz Ali Doğan, Belaruslu takibini yendi ve Altın madalya kazandı.
Madalya çıkışını altınla taçlandıran sporcumuz kürsüye demir attı!