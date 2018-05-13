Altını Aldı, Gururu Yaşattı!

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününe Milli karatecimiz Burak Uygur, birincilik kürsüsüne çıkarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

Kumite 67 kiloda son Avrupa Şampiyonu unvanıyla mücadele eden Burak Uygur, yerini korumayı başardı. Ev sahibi Sırbistan’dan Stefan Joksic ile karşılaşan Milli karateci, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinin üçüncü Avrupa Şampiyonası finalinde, üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Burak Uygur, Kimdir?

Burak Uygur, Bakü’de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları’nda, 67 kg’da birinci oldu ve ülkesine Oyunlar tarihinde altın madalya getiren ilk erkek sporcu oldu.

Milli karateci Burak Uygur, 14 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Uygur İstanbul Esenler doğumludur. Azerbaycan Bakü’de düzenlenmiş olan ilk Avrupa Oyunları’nda 1. olan Burak Uygur ülkemizde bu alanda ilk altın madalyayı kazandıran Milli sporcumuzdur.

Ayrıca İzmit’te düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 67 kilo’da yine altın madalya kazanma başarısını gösteren Burak Uygur aslen Malatyalıdır.