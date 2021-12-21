BİR ELİT MÜCADELE SANATÇISI, BİR KİŞİSEL GELİŞİM DEHASI VE BİR ONTOLOJİST YORUMCU OLARAK ÖMER CAN – 1

Ülkemiz büyük dehaların ortaya çıktığı ama aynı oranda bu dehaların kıymetinin bilinmediği bir ülke. Çok büyük şampiyonlar yetişti bu topraklarda… Bazıları fırst buldu bu noktalara ulaşabildi. Bazıları da bu ülke kültürüne yeni kapılar açarak ortaya koydular dehalarını.

Osman KAYA

Bu dehaların en başında gelen isimlerden biri de Sayın Ömer CAN hocamızdır. Muğlamız’dan çıkan bu cevher 1950 li yılların sonlarında yaşama merhaba der. Mücadele sanatlarının kendi yaşadığı ve ulaşabildiği olanaklar çerçevesinde hemen hepsini çalışır.

Onlardan sentezler yapar. İnce alıntılar yapar. Bir şeyin farkına varır, mücadele sanatlarının hangisini çalışırsa çalışsın , hep bir şeyler eksik kalacaktı. Mücadele sanatları hep bir yönüyle doyurucu ama diğer yönüyle eksikti. Bu açıdan çok yönlü ve doyurucu, tatmin edici bir mücadele disiplini arayışına girdi. Çok iyi gözlemciydi üstat Ömer Can. Ve çok iyi sentezleme becerisine sahipti.

Mücadele sanatlarındaki eksiklikleri gözlemledi ve bunu yerelden evrensele nasıl, hangi teknik gözlemlerle stilizasyon yapacağını da hespladı. En doğru stratejinin dairesel , hızlı ve kesintisiz hareketler olduğu kararına vardı ve bu çerçevede arayışlar içine girdi ve arayışına cevabı ‘Pervane’ verdi.

Uzun uzun incelemeler yaptı. Dehası ona pek çok ilham verdi ve yeni bir mücadele sanatı kurdu. Buna Pervane ryu kungfu dedi. Sanırım Türkiye’de mücadele sanatı kuran ikinci ustaydı. Ama en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı olarak sistemini yaşatan usta olarak karşımızdadır. Kendine ait felsefi öğretisi de mevcuttur ustamızın.

Yanısıra iyi bir samuray olarak kendo ve iaido sanatında da ileri derecede bir üstttır Ömer Can.

Katanayı en üst maharetle kullanan üstadımız, hem iç sistem hemde dışsal sistemi aynı derinlikte ve ustalıkla kullanabilen nadir ustalardan biridir. Haito veya shuto ile kalın derili pet şişe patlatma , kılıçla tek hamlede ve dokunmadan mum alevi söndürmek, dokunmadan, döner tekmeyle a4 kağıdını yırtma ve daha pek çok maharet isteyen gösteride imzası vardır.

Yakın dövüş ustasıdır. Man with bullet kick (Mermi tekmeli adam) olarak Batı ülkelerinde bazı çevrelerde adlandırıldığı vakidir.

Ömer Can Hocamızı gelecek yazılarımızda ayrıntılı tanıtacağız. Sağlıkla kalın…