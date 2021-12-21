BİR ELİT MÜCADELE SANATÇISI, BİR KİŞİSEL GELİŞİM DEHASI VE BİR ONTOLOJİST YORUMCU OLARAK ÖMER CAN – 1

AV. ASLAN ABİD UĞUZ: “ASIL İŞİMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR, ARTIK TÜM CAMİANIN BAŞKANIYIM.”

Sıradaki içerik:

AV. ASLAN ABİD UĞUZ: “ASIL İŞİMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR, ARTIK TÜM CAMİANIN BAŞKANIYIM.”

e
sv
http://www.kadinescort.net/ http://www.ddtshanghaiescort.com Sakarya escort Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Konya escort Sakarya escort Samsun escort Kocaeli escort Kayseri escort İzmir escort Hatay escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Ankara escort Adana escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Balıkesir escort Çanakkale escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Kahramanmaraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sinop escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Iğdır escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort adana escort adiyaman escort afyon escort agri escort aksaray escort amasya escort ankara escort ardahan escort artvin escort aydin escort balikesir escort bartin escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingol escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankiri escort corum escort denizli escort diyarbakir escort duzce escort edirne escort elazig escort erzincan escort erzurum escort eskisehir escort gaziantep escort giresun escort gumushane escort hakkari escort hatay escort igdir escort isparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaras escort karabuk escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kibris escort kilis escort kirikkale escort kirklareli escort kirsehir escort kocaeli escort konya escort kutahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort mugla escort mus escort nevsehir escort nigde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort sanliurfa escort sinop escort sivas escort tekirdag escort tokat escort trabzon escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
  • Anasayfa
  • Manşet
  • BİR ELİT MÜCADELE SANATÇISI, BİR KİŞİSEL GELİŞİM DEHASI VE BİR ONTOLOJİST YORUMCU OLARAK ÖMER CAN – 1

BİR ELİT MÜCADELE SANATÇISI, BİR KİŞİSEL GELİŞİM DEHASI VE BİR ONTOLOJİST YORUMCU OLARAK ÖMER CAN – 1

45 okunma — 21 Aralık 2021 19:53
avatar

SİYAHKUŞAK

Paylaş
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Ülkemiz büyük dehaların ortaya çıktığı ama aynı oranda bu dehaların kıymetinin bilinmediği bir ülke. Çok büyük şampiyonlar yetişti bu topraklarda… Bazıları fırst buldu bu noktalara ulaşabildi. Bazıları da bu ülke kültürüne yeni kapılar açarak ortaya koydular dehalarını.

Osman KAYA

Bu dehaların en başında gelen isimlerden biri de Sayın Ömer CAN hocamızdır. Muğlamız’dan çıkan bu cevher 1950 li yılların sonlarında yaşama merhaba der. Mücadele sanatlarının kendi yaşadığı ve ulaşabildiği olanaklar çerçevesinde hemen hepsini çalışır.

Onlardan sentezler yapar. İnce alıntılar yapar. Bir şeyin farkına varır, mücadele sanatlarının hangisini çalışırsa çalışsın , hep bir şeyler eksik kalacaktı. Mücadele sanatları hep bir yönüyle doyurucu ama diğer yönüyle eksikti. Bu açıdan çok yönlü ve doyurucu, tatmin edici bir mücadele  disiplini arayışına girdi. Çok iyi gözlemciydi üstat Ömer Can. Ve çok iyi sentezleme becerisine sahipti.

Mücadele sanatlarındaki eksiklikleri gözlemledi ve bunu yerelden evrensele nasıl, hangi teknik gözlemlerle stilizasyon yapacağını da hespladı. En doğru stratejinin dairesel , hızlı ve kesintisiz hareketler olduğu kararına vardı ve bu çerçevede arayışlar içine girdi ve arayışına cevabı ‘Pervane’ verdi.

Uzun uzun incelemeler yaptı. Dehası ona pek çok ilham verdi  ve yeni bir mücadele sanatı kurdu. Buna Pervane ryu kungfu dedi. Sanırım Türkiye’de mücadele sanatı kuran ikinci ustaydı. Ama en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı olarak sistemini yaşatan usta olarak karşımızdadır. Kendine ait felsefi öğretisi de mevcuttur ustamızın.

Yanısıra iyi bir samuray olarak kendo ve iaido sanatında da ileri derecede bir üstttır Ömer Can.

Katanayı en üst maharetle kullanan üstadımız, hem iç sistem hemde dışsal sistemi aynı derinlikte ve ustalıkla kullanabilen nadir ustalardan biridir. Haito veya shuto ile kalın derili pet şişe patlatma , kılıçla tek hamlede  ve dokunmadan mum alevi söndürmek, dokunmadan, döner tekmeyle a4 kağıdını yırtma ve daha pek çok maharet isteyen gösteride imzası vardır.

Yakın dövüş ustasıdır. Man with bullet kick  (Mermi tekmeli adam) olarak Batı ülkelerinde bazı çevrelerde adlandırıldığı vakidir.

Ömer Can Hocamızı gelecek yazılarımızda ayrıntılı tanıtacağız. Sağlıkla kalın…

Benzer İçerikler
AV. ASLAN ABİD UĞUZ: “ASIL İŞİMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR, ARTIK TÜM CAMİANIN BAŞKANIYIM.”
Haberler AV. ASLAN ABİD UĞUZ: “ASIL İŞİMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR, ARTIK TÜM CAMİANIN BAŞKANIYIM.”
TÜRKİYE PARA TAEKWONDO KADIN TAKIM SIRAALAMASINDA DÜNYA ŞAMPİYONU
Haberler TÜRKİYE PARA TAEKWONDO KADIN TAKIM SIRAALAMASINDA DÜNYA ŞAMPİYONU
AMANDA NUNES PES ETTİ, ADETA KALE YIKILDI!
Haberler AMANDA NUNES PES ETTİ, ADETA KALE YIKILDI!
Timuçin KARAHAN’dan tebrik mesajı
Haberler Timuçin KARAHAN’dan tebrik mesajı
DAĞLAR GÜNEŞİN DOĞUŞUNU ENGELLEYEMEZ!
Karate DAĞLAR GÜNEŞİN DOĞUŞUNU ENGELLEYEMEZ!
FLAŞ! ZORLU YARIŞ BİTTİ, ASLAN ABİD UĞUZ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ
Manşet FLAŞ! ZORLU YARIŞ BİTTİ, ASLAN ABİD UĞUZ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !