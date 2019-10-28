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  • Rekorla gelen tablo! TATAMİDE MEHMETÇİK RUHU! MADALYALARA DEVAM, ASKERE SELAM!
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    28 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Rekorla gelen tablo! TATAMİDE MEHMETÇİK RUHU! MADALYALARA DEVAM, ASKERE SELAM!

SİYAHKUŞAK

Mehmetçiğe tatamiden selam. Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Dünya Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Şampiyonası’nda dört altın, altı gümüş ve beş bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanan Milli Takım madalya rekoru kırdı.

Şili’nin başkenti Santiago’da 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada Milli takımımız genel kılasmanda Dünya ikincisi oldu.

Zorlu bir şampiyona süreci geçiren Karate Milli Takım adeta mehmetçik ruhuyla mücadele verdi. Şampiyona öncesi başlayan olaylar devam ederken tatami mücadelesinin devam ettiği saatlerde kaldığı oteli bile değiştirmek zorunda kalan ekibimiz alnının akıyla şampiyonayı tamamladı.

1999’dan bu yana düzenlenen organizasyonda en fazla madalya sayısına Şili’de ulaşan Milli Takım, 2013’te İspanya’da yapılan şampiyonayı toplam 14 madalya ile tamamlamıştı.

Milli karateciler organizasyon sonunda Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve antrenörleri ile birlikte asker selamı vererek, Barış Pınarı harekatını sürdüren Mehmetçiğe destek verdi. 

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