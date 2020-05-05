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    6 Mayıs 2020

    tarihinde eklendi.

Online Kata Turnuvası’nda Katılım İçin Son İki Gün

SİYAHKUŞAK

Korovirüs tedbirleri kapsamında evde kalan spor dünyası çıkış arıyor! Kulüplere bir nebzede olsa destek olan TKF, karatede bir ilki gerçekleştirerek Online Kata Turnuvası düzenliyor. 

Türkiye Karate Federasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerin iptal edildiği ve sağlığımız için evde kaldığımız şu günlerde bir ilki gerçekleştirerek Online Kata Turnuvası düzenliyor. 

9 Mayıs Cumartesi günü sonuçların Youtube üzerinden yapılacak Canlı yayın ile açıklanacağı Online Kata Turnuvası’na, 2013 doğumlu sporcular evlerinden katılabilecek. 

Turnuvaya katılmak için son tarih 7 Mayıs Perşembe günü. 

Katılım Şartları

Müsabakaya katılmak isteyen sporcular 0538 869 07 87 nolu telefona WhatsApp üzerinden kata videolarını 07 Mayıs 2020 saat 24.00’a kadar göndereceklerdir. Belirtilen tarihten sonraki gönderilen videolar dikkate alınmayacaktır.

Youtube üzerinden canlı olarak katalar yayınlanacak ve online puanlanmalar yapılacaktır.

Video çekimleri aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır.

Sporcular Heian/Pinan/Gekisaidai katalardan çizeceklerdir.

Sporcuların 2020 Lisanslı olmaları gerekmektedir. (TC Numaradan Lisans Kontrolü yapılacaktır)

Kata videosunu gönderirken sporcu Adını Soyadını, Çizdiği katanın adını, Tc numarasını ve kulübünü WhatsApp’tan yazılı bir şekilde belirtmelidir.

İlk turların ardından diğer turlara kalan sporcular duyurulacak ve belirtilecek tarihe kadar sonraki tura ait katalarının videoları istenecektir.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara Kata Elbisesi hediye edilecektir.

Not: müsabaka reklamına TKF sitesinden ulaşılmaktır...

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