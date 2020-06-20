WUSHUNUN GELECEĞİ İÇİN YOL AYRIMI!

Haber: Kemal Yolcu

Wushu bir branş olarak kaldığı yol ayrımında adeta güven arıyor ve sporun zirvesi olan olimpiyat yolunda büyük sınav veriyor. Zorlu virajlarda manipülasyonlar, sorgulama, hesap-kitap, ne ararsan var!

Wushu ile ilgili son günlerde, ulusal basın ve sosyal medyada gündeme gelen manipülasyonlar ve olaylar Wushu sporuna çok zarar veriyor. Bir çok antrenör de haklı olarak destek verirken, diğer bir çokları ise sessiz kalarak söylemeleri onaylıyor…

Arada gözden kaçan bir şey var ki bu olay sadece Türkiye’de değil, Dünya gündeminde ve İWUF’un geçmiş yönetim şeklini sorgulamaya başladı.

Bakın, Wushu Leaks sitesinde yazılan bu söz önemli; “15. WWC’de meydana gelen teknik sorunlara devam ederek, sporcuların ve takımların kendilerinin hoşnutsuzluklarını ifade ettiklerini vurgulamaktayız. Her zaman yapılan hatalar gizlenmişse asla düzelmez, bu sorunları vurgulamanın amacı. Uluslararası Wushu topluluğu olarak, bunu gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?

Wushu’nun olimpiyat geleceğinden endişe eden gruplar, olimpiyat yolunda ilerleyen Wushu sporunun yarın bir noktada Çin’in tekelinde olmasından ve yine aynı istediğimi şampiyon yapar, istemediğimi takıma almaz, istediğim ülkeye madalya verir, istemediğime vermem diyen yönetimden kurtulmasını sağlamaktır. Dünya’da bu kaygı var, 2011 yılında ki şampiyonadan başlayarak verilen madalyaları, teknik analizler, belgeler ve çizelgeler ile sorgulamaktalar, uluslararası kamuoyundan da bu noktada destek istiyorlar.

Ulusal federasyonlar içerisinde olan aynı yönetim sistemlerinin olimpiyat ruhuna aykırı olması, olimpiyat oyunlarına en büyük engel olarak gördükleri için bu çalışma yapılıyor olduğu bilinmelidir.

Corona 19 Çin’de başladı dünyayı yaktığı gibi,

Wushu leaks de Çin’de başladı, tüm dünyayı yakacak, geçmişi temizleyerek olimpiyatlara tertemiz gidecek yolu açacak, aksi takdirde olimpiyat oyunları hayalden öteye geçemeyecek.

Türkiye’de Wushu antrenörü olarak böylesi bir uluslararası arenada görünmek ve bakanlığımın, federasyonumun, sporcumuz adına üzücü olduğunu belirtmek isterim.