Bakan Kasapoğlu’ndan Karateye Tam Destek!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan milli karatecileri geçtiğimiz günlerde makamında kabul ederek ve hem branş olarak hemde olimpiyat yolunda tam destek verdi.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden yolda milli sporculara maddi, manevi her türlü desteği vereceklerini vurgularken, “Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Yeni spor stratejilerimizle, karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız” dedi.

Bakan Kasapoğlu, İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda 3’ü altın, 4’ü gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 11 madalya kazanan milli karateciler ile makamında bir araya geldi. Bakanlık Merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, şöyle konuştu.

“İnşallah bu yeni süreçte hem yeni spor stratejilerimizle, spor politikalarımızla karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız.”

“Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden süreçte maddi ve manevi olarak yanınızda olacağız. Sürekli irtibatta olacağız. Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Gerektiğinde sizleri burada ağırlayacağız. Bizim amacımız bugünün ve yarının müsabakaları değil, hepimiz uzun bir maratonun koşucularıyız. İnşallah bu yeni süreçte hem yeni spor stratejilerimizle, spor politikalarımızla karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız. Karate bizim önemli branşlarımızdan biri, gözbebeğimiz. Karatedeki yaygınlaşmayı artırmamız lazım.”

“Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim.”

Olimpiyat yolunda Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden yolda milli sporculara maddi, manevi her türlü desteği vereceklerini vurgularken, “Gerek kamplara gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Yeni spor stratejilerimizle, karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız” dedi.