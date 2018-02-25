Brazilian Jiu Jitsu’da Efendi Rüzgarı!

– Murat Efendi Wing Tsun ve Brazilian Jiu Jitsu çalışıyor. Almanya’nın Kassel şehrinde yaşayan Efendi son bir kaç yıldır kürsüden inmiyor! Efendi’nin yakaladığı bu başarı radarımıza takılmaktan kaçamadı. Son büyük başarılarından birini 2018 yılının başında Portekiz’in başkenti Lizbon’da kürsüye çıkarak yaşadı.

– Pekii bu Murat Efendi kim?

– Wing Tsun’la başlayıp devam eden ve Brazilian Jiu Jitsu’ya uzanan bu flaş yolculukta işte Murat Efendi…

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–Artık ona sadece yaşadığı Kassel’in değil, tüm gurbetcilermizinde gururu diyebiliriz. Almanya’nın Eschwege şehrinde 20 Temmuz 1981’de dünyaya gelen Murat Efendi küçüklüğünden beri sporla ilgilenen, artık tanınan ve bir o kadarda adındanda söz edilen bir sporcumuz oldu.

Efendi, spor hayatına basketbol ve Masa Tenisi ile başladı. 13 yaşında Kassel’de bir Wing Tsun kursuna katıldıktan sonra ne kadar çok ilgisini çektiğini fark etti. O günden itibaren kendisine bir hedef koydu ve savaş sanatlarında iyi bir sporcu olacağına dair kendisine söz verdi. Wing Tsun çalışırken onun diğer bir branşıda Brazilian Jiu Jitsu oldu.

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“Murat Efendi, Kassel’de “Akademie für Selbstverteidigung (ASK)“ isminde kendi spor okulunu yönetiyor ve genç sporcuları yetiştiriyor.”

Bugün, Murat Efendi, uzun yıllardır farklı dövüş sanatları ile uğraşan, Kassel’de “Akademie für Selbstverteidigung (ASK)“ isminde kendi spor okulunu yöneten ve genç sporcuları yetiştiren bir arkadaşımız olarak dikkat çekti. Bu okulda öğrenciler farklı dövüş sporları öğreniyorlar ve onlarda Murat Efendi gibi başarılı sporcu olmanın sırrını öğreniyor, büyük ve güzel bir mücadele veriyor.

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“2014 yılında dünyanın en büyük Brezilyan Jiu Jitsu organizasyonunda (IBJJF) ilk defa beyaz kuşakla Avrupa Şampiyonu oldu.”

Murat Efendi ilk başarısını Almanya’nın Berlin şehrinde Brazilian Jiu Jitsu da kutladı ve ona bu sevinci yaşatan aldığı birincilik oldu. O günden itibaren baremi yükselmeye başladı, çok emek verdi, çok çalıştı, çok umdu ve umdugu gibide yollu açıldı.

2014 yılında dünyanın en büyük Brezilyan Jiu Jitsu organizasyonunda (IBJJF) ilk defa beyaz kuşakla Avrupa Şampiyonu oldu. O günden bu yana bir çok başarıya imza atarak devam etti. İşte bunlardan birinde yıl 2016 gösterirken Murat Efendi mavi kuşağı ile Tokyo’da katıldığı “Abu Dhabi Grand Slam” turnuvasında birincilik elde etti.

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“Başarılar bununla kalmadı, 2017’de Murat Efendi bu çıkış trendini devam ettirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde kürsü gördü!”

2017’de Murat Efendi bu başarısını devam ettirdi. Efendi İtalya’nın başkenti Roma’da “No gi” diye adlandırılan şort ve tişört ile yapılan maçın Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Tabii başarılar bununla kalmadı ve aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de Dünya profesyonelleri (World Professionals Championship) turnuvasını kazandı. Daha sonra İspanya’da (Spanish Nationals Championship), Brezilya’da (South American Masters Championship) ve Amerika’da bulunan Dünya Şampiyonluğu (World Master Championship) yarışmasını’da altın madalyaları kazanan sporcumuz oldu.

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“Dünyanın en büyük iki federasyonunda IBBJF ve UAEJJF altın madalyalarını kazandı.”

Ayrıca Murat Efendi mavi kuşaktan mor kuşağa geçtikten sonra German Nationals“ yarışmasına katıldı ve Dünyanın en büyük iki federasyonunda IBBJF ve UAEJJF altın madalyalarını kazandı.

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“Portekiz’in başkentinde Lizbon’da Europeans Championship yarışmasına katıldı ve mor kuşağıyla altın madalya kazandı.”

Murat Efendi’nin en son büyük başarısı 2018 yılında Portekiz’in başkentinde Lizbon’da Avrupa Şampiyonluğu (Europeans Championship) yarışmasına katıldı ve mor kuşağıyla altın madalyayı hakkıyla kazandı.

Şimdi Murat Efendi’nin Wing Tsun’la başlayıp devam eden ve Brazilian Jiu Jitsu’ya kadar uzanan bu flaş yolculuğu 2018’de tüm hızıyla devam ediyor.