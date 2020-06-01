Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Bireysel Çalışmalara İzin…

Pandemi döneminde kabusu yaşayan ve uzun süreden beri açılması konusunda isteklere Gençlik ve Spor Bakanlığı kısıtlamalı izin verdi. Yakın mücadele içeren dövüş sanatlarına sosyal mesafe kuralı kapsamında bireysel çalışma izni verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm spor federasyonlarına gönderdiği resmî yazıda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren hangi branşlarda faaliyetlerin tekrar başlayacağı ve çalışmalar kapsamında alınması gereken tedbirleri içeren hususlar yer aldı.

Bakanlık’tan gönderilen yazıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında, karate branşında sadece bireysel ve kata çalışmalarının yapılabileceği bilgisi yer alırken, Taekwondoda Poomse, Muaythai Waikuru, Wushuda Tao, Kıckboksda Point Fighting, Müzikli Form, Vucut Geliştirme, Fıtness branşlarında kısıtlamalı çalışma yapılacak.

Resmi yazıda ayrıca, Covid-19 virisü ile mücadelede elde edilen başarı sonuçlar neticesinde normalleşme sürecine girildiği ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaları kapsayan “Antrenman Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar” yayımlandı.