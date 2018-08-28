IJF Tarafından Tunus’ta Açılan Kampa İki Judokamız Katıldı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Tunus’ta açılan ve Arjantin’de yapılacak Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerden ikişer judokanın katıldığı çalışma kampında Ö. Kemal Aydın ve Hasret Bozkurt, kondisyon ve güç topladı.

7-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Buenos Aires kentinde gerçekleşecek bu büyük organizasyonda tatatmiye çıkacak 31 ülkenin birer kadın ve erkek judocuları; sabah ve akşam olmak üzere verilen teknik antrenmanları IJF eğitmenleri gözetiminde yapıyor.

Ay-yıldızlı judokalarımız antrenör Sebahattin Zaimoğlu’nun denetiminde ise ekstra çalışmalar ve randori yaparak, Dünya Gençlik Olipiyat Oyunları’nın hazırlıklarını yararlı bir şekilde sonuçlandırıyor.