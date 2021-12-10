DÜNYA NEREYE GİDİYOR? VE BU GİDİŞAT BAĞLAMINDA NASIL BİR MÜCADELE SANATINA İHTİYACIMIZ VAR?

Osman KAYA

Bu sorunun cevabı elbette ki çok yönlü.Bizim ele alacağımız yön mücadele sanatları. Mücadele sanatları da dünyaya egemen olan konjönktür çerçevesinde şekillenmek durumundadır.

Yazılarımdan birinde Yeni bir mücadele sanatına olan ihtiyaçtan bahsetmiştim. Evet yineliyorum, bu gün yeni bir mücadele sanatına olan ihtiyaç her zamankinden fazla. Çünkü çağımız bir kuşku çağı. İnsan oğlu hem ferdi , hem ailesel, hem ulusal hemde türsel olarak yok oluş tehdidi ile karşı karşıya.Bu çerçevede kendimizi koruyacak bir mücadele sanatı gerekli gibi gözüküyor. Bu hususta ülkemizde de çok çeşitli çalışmalar yapan değerli üstatlarımız var. Bu çalışmaları yapanlardan biri de benim.Yeni bir mücadele sanatı geliştirme çabası içindeyim.

Dünya her zamankinden daha fazla savaşın içindedir. Belki dünyadaki en büyük uyalan bu gün için DÜNYA BARIŞIDIR. Çünkü böyle bir şey yok…Bu savaş öyle büyük bir savaştır ki insan soyunu yok olma tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır.Bu savaşa karşı bizleri koruyabilecek bir mücadele sanatı zorunlu olarak gereklidir.

Bu bağlamda pek çok sistem kurulmaktadır.Büyük üstatların gerek ülkemizde gerek dünyanın farklı yerlerinde çok ilginç sistemler kurulmaktadır.Bu sistemlerden biri de benim kurmaya çalıştığım ANADOLU YUMRUĞU MÜCADELE SANATI DIR. Bu mücadele sanatı Dünyanın gidişatı bağlamında çıkan , oluşan sorunlara çözüm getirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulmaktadır.Bir dizi yazısı halinde ortaya koyacağız.Bu noktada sistemimiz olmuş birtmiş değildir, araştırmalarımız devam etmekte ve bu sistemin gelişme süreci devam etmektedir. Gelecek yazılarımızda çok uzun tanıtıcı nitelikte bilgiler verilecektir. Ancak şimdilik kısa bilgilendirme ile yetinelim.

ANADOLU YUMRUĞU MÜCADELE SANATINDA BAZI ÖZELLİKLER

*Aanadolu Yumruğu mücadele sanatı hiç bir mücadele sanatının kopyası değildir.

* Anadolu Yumruğu mücadele sanatı her mücadele disiplininden yararlanır.

* Anadolu Yumruğu mücadele sanatı sadece bir spor değil , bir savaş sanatı, bir yaşam biçimidir

* Anadolu Yumruğu mücadele sanatı zenginlerin, sermaye show yapanların , zengin özentisi şahısların değil, yoksulların, yenilmişlerin, kimsesizlerin , emekçilerin, sırtı sağlam olmayanların mücadele sanatıdır. Emekçilerin mücadele sanatıdır.

* Anadolu Yumruğu mücadele sanatının belli özerk , ötekileştirici , dışlayıcı, tepeden baktırıcı bir üniforması yoktur. Anadolu yumruğunun üniforması HERHANGİ BİR İŞÇİ TULUMUDUR. ÇÜNKÜ BU SANAT YAŞAYAN VE ÇALIŞAN EMEKÇİNİN YAŞAM MÜCADELESİNDE KENDİNİ, YAKINLARINI , KENDİ SOSYAL SINIFINI, HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ ZAYIF VE KİMSESİZLERİ SALDIRILARDAN KORUMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞ, ORTAYA KONMUŞ MÜCADELE SANTIDIR.

*Anadolu Yumruğu mücadele sanatı, çıplak el ve ayağın bütün versiyonlarını içerdiği gibi dört ana ekipmanda ustalaşmayı içerir:

1- Uzun sopa, 2- Kısa sopa 3- Bıçak 4- Nunchaku

Bunun yanısıra taş atma, balta, orak, nacak, kazma kullanmak, sopa ve kalas fırlatma vb bazı teknikleri ve çalışmaları da içerir.

* Anadolu yumruğunda bütün çalışmaların dövüş, savunma , koruma değeri vardır. Bu bağlamda değeri olmayan herşey stilize edilir.