SHOTOKAN KATALARI

MASATOSHI NAKAYAMA açısından bir shotokan 10 elamanı vardır…

BUNLAR;

(YOI NO KISIN) = Hazırlanırken ruh ve beyin

(INYO) = aktif ve pasif

(WAZA NO KANKYU)= bir hareketin hizi

(CHIKARA NO KYOJAKU) = Kuvveti kullanma biçimi

( KOKYU) Solunum

(TAI NO SHINSHUKU) = Vücudun alcak ve yüksek pozisyonu

(TYAKUGAN) = her harekette aran amaç

(KEITAI NO HOJI ) = düzgün duruş

( ZANSHIN) = beyin uyanıklığı

Yine Nakayama Sensei’nin getirdiği ve yukarıdaki 10 elamanın uyumlu bir şekilde kullanımını içeren kata çizme refaransına göre katada haraketler maksimum enerji vs. hızla her vuruşta ‘Kime’ ile konsastrasyonun hiç bir zaman gözardı edilmediği bir şekilde gerçekleştirilir ve bütün bu bağlamda SHOTOKAN STİLİNİN tüm özelliklerini gösteren (SHITEI- GATA)grubunu JION VE KANKUDAI, temsil eder.