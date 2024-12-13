SHOTOKAN KATALARI
Sevgili SİYAHKUŞAK okuyucuları bu seferki yazım SHOTOKAN KATALARI…
Umuyorumki böylece günümüzde modern karatede kataların nereden nereye nasıl ve kimlerlerle geldiğini anlamak kolay olacaktır.
Günümüzde 26 kata bulunmakta, yalnız bir tanesini çıkardılar (JIIN) 25 OLARAK ÇALIŞILIYOR. Bunlar FUNAKOSHI HOCANIN GETIRDIGI (15) KATAYA ZAMAN İCİNDE J.K.A. nin çalışmalarıyla eklediği (11) SHOREI KATASIDIR. Daha sonra tüm stilin kata arsenali MASATOSHI NAKAYAMA tarafından tekrar elden geçirilerek günümüzdeki J.K.A. standardına ulaştırılmıştır.
MASATOSHI NAKAYAMA açısından bir shotokan 10 elamanı vardır…
BUNLAR;
(YOI NO KISIN) = Hazırlanırken ruh ve beyin
(INYO) = aktif ve pasif
(WAZA NO KANKYU)= bir hareketin hizi
(CHIKARA NO KYOJAKU) = Kuvveti kullanma biçimi
( KOKYU) Solunum
(TAI NO SHINSHUKU) = Vücudun alcak ve yüksek pozisyonu
(TYAKUGAN) = her harekette aran amaç
(KEITAI NO HOJI ) = düzgün duruş
( ZANSHIN) = beyin uyanıklığı
Yine Nakayama Sensei’nin getirdiği ve yukarıdaki 10 elamanın uyumlu bir şekilde kullanımını içeren kata çizme refaransına göre katada haraketler maksimum enerji vs. hızla her vuruşta ‘Kime’ ile konsastrasyonun hiç bir zaman gözardı edilmediği bir şekilde gerçekleştirilir ve bütün bu bağlamda SHOTOKAN STİLİNİN tüm özelliklerini gösteren (SHITEI- GATA)grubunu JION VE KANKUDAI, temsil eder.
(KANKU DAI, BASSAI DAI, KANKU SHO, BASSAI SHO, (TEKKI 1, 2, 3 KI bunlara işleri kata denir.
Nihayet super katalar:
( CHINTE, EMPI, GANKAKU, UNSU, GOJUSHIHO SHO, GOJU SHIHO DAI, HANGETSU, WANKAN, JIIN, JION, JITTE, MEIKYO, NIJUSHIHO, SOCHIN,
FUNAKOSHI japonya’ya pazarlayacaği sanatının OKINAVA köklü isimlerden arındırıp japoncalaşması açısından Japon tarihinin bir sulh, sukur ve kalkınma önemli olan HEIAN adını kullanmış (pinan 1’i) (heian 2, pinan 2’yide heian 1 olarak değistirip zor gördüğü neko ashi dachi pozisyonlarını kendi yarattığı modern kokutsu dachi ye ve yine sanchin han zenkutsu duruşlarınıda derin zenkutsuya çevirerek yeni temel katalar yaratilmistir.
(BASSAIDAI ) tomari kökenli bu katanın orijinal işmi (PATSAI) Olup bir kuşatmayı yarmak anlamında uygulanır. Bir büyük (DAI) birde kısa (SHO) şekli vardır.
(KANKU) bu katanın tarihsel gelişimi (KWANG CHANFU – KUSHANKU- KOSOKUN VE KANKU ŞEKLİNDE GELMİŞTIR. Kısa (SHO) ve uzun (DAI) OLARAK 2 ŞEKİLDE ÇİZİLİR.
(TEKKI) UÇ TEKKI KATASI GEREK PINANLAR, GEREKSE HEIANLARDAN çok daha eskidir. Nainhanchi (demir suvari) isminden haraketle günümüzdeki adi olan tekkiye FUNAKOSHI tarafından geliştirilmiş bu yapilirken de orijinal Naihanchi (yada naifanchi) dachi kiba dachi ile değiştirilmiştir.
G, FUNAKOSHI TARAFINDAN nadir el anlamına (CHINTEYE’ye çevrilmiştir.
(EMPI) Bir tomari KATASI olup önce (SANAEDA) sonra matsumara tarafından gelistirilmiş Orijinal adı (WANSHU) olup FUNAKOSHI tarafından uçan kırlagıç anlamına gelen japoncaya çevrilmiştir.
(GANKAKU) Shorei gurubu katası olup eski adı(CHINTO ) dur, koku çok eski için boksu pak ho paiye dayanır kaya üstündeki balıkcıl kuşu anlamına gelir.
(GOJISHIHO ) Eski Okinawa dilinde bunun adı (USEISHI) idi. FUNAKOSHI tarafından önce (HOTAKU) ( ağaç kakan olarak çevrildi, daha sonra modernleşme furyasi ile 54 adım anlamına gelen bügünkü ismine ulaşti bir kısa(SHO) birde uzun(DAI) şekli vardır. J.K.A’da dai si Kanazawa tarafindan SHO olarak çizilmektedir.
(HANGETSU) Shotokan’ın naha-je-den tek solunum katasıdır, eski adı seishan idi.
(JIIN) Muhtelemen tomari-te den gelen jiin’in original ismi shokyo idi. Jiin adı, buda aski diye adlandırılan bir maedi simgelemektedir,
(JION) Sevgi vs acıma anlamına, eski bir budist terimi olan jiin katasıdır. Çin kökenli olup TOMARI-TE tarafından tekrar ele alınmıstır.
(JITTE) Eski adı jutte /on el olan kısa bir tomari-te katasıdır. SHOTOKAN’da sopaya karşı savunma ilave edilmıstir.
(NIJUSHIHO) Yaratıcısı vs orijini tam bilinmeyen bu katanın esas adı NESEISHI-dir, aragaki gurubu tarafından getirilen by kataya SHOTOKAN’da 20 adım anlamına gelen (NIJUSHIHO) İsmi verilmistir.
(SOCHIN) Yine aragaki ha (aragaki grubundan gelen bu katanın anlami SAKİN GÜÇTÜR. SHOTOKAN’A önceleri HAKKO ADIYLA girmişsede her nasılsa tekrar orijinal ismine dönülmüştür. Yinede günümüzde (SHOTOKAN) tarafindan çizilen sochin’in eski orijinal sochinle pek AZ bir benzerliği vardir.
(UNSU) Aragaki) grubunu n katasi olup origini bilinmiyor, eski adı (BULUTTAN EL) anlamına gelen (UNSHU) s… UNSHU – idi shotokanda FUNAKOSHI’nin taktim ettigi 15 katanın yoğunlaştırılmış formu olarak çizilmektedir yine orijinal halindeki ushiro geriler shotokan’da mawashi geri ile değistirilmiştir.
(MEIKYO) Eski bir tarihe sahip olan bu kata TOMARI-TE de (ROHAI) adıyla bulunur, sonra gelen G. FUNAKOSHI katanın ismini aynısı temizleme anlamına gelen (MEIKYO)’ya çevirmiştir
CELAL AKGUL J.K.A 4 Dan. Oss