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UZAKDOĞU SPORLARINDA DENGENİN ÖNEMİ

UZAKDOĞU SPORLARINDA DENGENİN ÖNEMİ
  • Teknik
  • 13 Aralık 2024 18:55 | Güncellenme: 13 Aralık 2024 18:58
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Celal Akgul

Sensei Celal AKGÜL

 

Sayın değerli okuyucular;  bu yazımda  DACHILERİN   önemi üzerinde durmak istiyorum.

Dachiler (DURUŞLAR)  uzakdoğu sporlarında  yapılacak tekniğin  sağlıklı,  tam ve eksiksiz yapılabilmesi için üzerinde durulucak  birinci ve en önemli husustur. Bir dachide aranan hususları sıralayalım ve ondan sonra açıklamaya çalışayım;

DACHILERIN  UNSURLARI:

1) DENGE)  A)  Ağırlık noktası  B) Bacakların durumu  2)  NEFES   3) HİSSETME

DENGE:

A)  Ağırlık noktası:
Denge unsurunda ağırlık noktasının önemi tartışılmayacak kadar önemlidir. ( TSUKILERDE)  AĞIRLIK NOKTASININ  MERKEZİ apış arası ile yer arasında olan dikey bir çizgi belirler. Nedenine gelince, TSUKI  ataklarında iki kolun aynı anda (ÖRNEK) bir davula bağlı iki tokmağın ve davul aniden aynı yönde hızla çevrilince davula aynı anda çarpmalari gibi.  Haraketle bir merkezin iki kutup başlarında oluşan kuvvette olduğu gibi iki kolun bilek ve ellerinde  eş değerde oluşan kuvvet,  kuvvetler dengesini oluşturur. (ÖRNEK) TATTARAVALLİDE OLDUĞU GİBİ, BU KUVVETLERİN EŞİT GÜÇTE OLUŞMASINI sağlayan bir orta merkeze ağırlık  noktası diyoruz.

B)  Bacakların durumu:
Dachi 1Sağlıklı bir ağırlık noktasının oluşturulması bacağınızın aldığı pozisyonlara bağlıdır. Bacağın pozisyonu  ise o bacağın bastığı nokta dizden kırılma ile meydana gelen DİZ ALTI ACISI ve kasıktaki bacak arasında oluşan açı ile bütünlük teşkil eder.
Klasik sistemlerde baçakların kasıkla yaptıkları açı ne kadar genişse o denli yere sağlam basıldığına  inanırlar. (Modern sistemlerde ise bu açı daraltılarak hareketlerin kabileyetinin arttığı öne sürülmektedir.  Öyle yada böyle ön plana çıkan  ayakların birbirinden uzaklığı ile  kasik ve diz altında daralan açılar,  ayakların birbirinden uzaklaşmaları ile artan açılardır.

NEFES:
Dengeli bir Dachinin o an sağlıklı olabilmesi için nefes çok önemlidir.  Gard vaziyetinde yada ataksız yapılan Dachide  (ZEN) nefesi alınır ve çiğerlerin kapasitesi ile orantılı  bir zaman biriminde tutulur.    Atak  anında ise Dachi ile birlikte  nefes alınacağı  ya da verileceği  yapılan sistemin  nefes düzenine bağlıdır. Klasik sistemlerde  genellikle ataklarda nefes verilir. Şu  noktaya çok dikkat etmek lazım; Ataklarda önce Dachiye aynı anda geçilir  aynı sonuçlanır.

HİSSETME:
İnsan beyninde denge ayarlayan bir bölüm vardır. Ağırlığın öne ya da arkaya veya yanlara vererek dengesiz bir duruma düşersiniz.  Bu merkezin uyarılarını korku hissi gibi algılarsınız.
Düşünmenin bittiği atağın başladığı anda hissetme mekanizması harakete geçer ve Dachiye yön verir. Bu  durumu Dachi  çalışmalarında algılamaya çalışmak lazımdır.

Celal  AKGÜL
4.th Dan  JKA   Oss.
SAYGILARIMLA

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