Karate1 Numara! “Madalyalar tamam, şehitlere selam.”

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda’da katıldığı Karate 1 Premier Lig’in üçüncü etabında çıtayı yüksek tuttu. Bu etabta 11 madalya kazanan Karate Milli Takımı madalyalarını Şehitlerimize armağan etti.



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Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda’da katıldığı Karate 1 Premier Lig’in üçüncü etabından mutlu dönüyor. Dünya sıralamasına puan veren organizasyonlar arasında yer alan Rotterdam’daki müsabakalarda Milli karateciler üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile turnuvanın en çok madalya kazanan ülkesi oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren çıtayı yüksek tutarak devam ediyor.

Bilindiği gibi Karate 1 Premier Lig, Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Premier Lig’e 74 ülkeden 683 karatecinin katılım gösterdiği üçüncü etab, Rotterdam’da gerçekleşti ve 19 erkek, 11 kadın sporcumuz ülkemizi temsil etti.

TopSportCentrum Arena’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, 16-18 Mart tarihleri arasında hayat buldu ve Milli karateciler, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı.

Kumite 60 kilo finalinde zafer Eray Şamdan’ın oldu

Milli karatecilerimizi buluşturan kumite 60 kilo finalinde zafer Eray Şamdan’ın oldu. 21 yaşındaki Eray, takım arkadaşı Aykut Kaya karşısında 2-0 galip gelerek bu sezon Premier Lig’de üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Kumite 67 kiloda Burak Uygur, Avusturyalı Stefan Pokorny’i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 84 kiloda ise Uğur Aktaş, finalde karşılaştığı Fransız Mohamed Elkotby’i 2-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandığı Fransa ve İspanya’nın ardından bu sezon üçüncü kez kürsüye Hollanda’da çıkmayı başardı.

Kadınlarda kumite 55 kiloda Tuba Yakan, finalde Tayvanlı Tzu Yu Wen’e 3-1 kaybederken, 61 kiloda da Merve Çoban, Fransız Gwendoline Philippe karşısında tatamiden 2-0 yenik ayrılarak gümüş madalya ile turnuvayı noktaladı.

Beş bronz madalya

Rotterdam’daki organizasyonda yedi sporcumuz üçüncülük için repesaj finaline çıktı. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 67 kiloda Ömer Kemaloğlu ve 84 kiloda Rıdvan Kaptan bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş’ten oluşan Avrupa Şampiyonu Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan’ı 4-1 mağlup etti. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı da İran’ı 5-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.