U23 Avrupa Serbest Güreş Milli Takımı 125 Puanla 2. Oldu

İstanbul Bağcılar Spor salonunda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa güreş şampiyonası bu akşam yapılan finallerle sona ererken, serbest güreş milli takımı 125 puanla 2. Oldu.

Şampiyonanın son gününde serbest stilde 61-74-86-92- ve 125 kilolarda repesaj ve final maçları yapıldı. 92 kilo repesaj maçında Semih Yazıcı Belarus’tan Aliaksei Rudzianok’u 14-3 yenerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkını elde etti. Bronz madalya için İsviçre’den Samuel Scherrer’le karşılaşan Semih sakat sakat güreşmesine rağmen rakibini 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. 125 kiloda ülkemizi temsil eden Hüseyin Mehmet Civelek’te repesaj maçında Macar Mihaly Nagy’yi 1-1 berabere biten maçın ardından sayı avantajı ile yenerek bronz madalya maçını çıkma hakkını yakaladı. Hüseyin bronz madalya mücadelesinde Belarus’lu Vitali Piasniak’ı 3-3 sona eren maçın ardından sayı avantajıyla yenip bronz madalya kazandı. 61 kiloda Ertuğrul Kahveci’de bronz madalya maçında Azeri Elchin Valiyev’i 7-6 yenerek Bronz madalya kazanan diğer sporcumuz oldu.

Bu akşam tek altın madalya umudumuz Arif Özen final maçında Arsen Ali Musalaliev’e 9-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Serbest güreş milli takımımız şampiyonayı 2 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ve 125 Puanla ikinci sırada tamamladı. Rusya 215 puanla birinci, Gürcistan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye U23 Avrupa güreş şampiyonasını 3 altın 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Grekoromen milli takımımız ikinci, kadınlarımız üçüncü serbest güreş takımımız ise ikinci oldu. Geçen ay Dağıstan’da düzenlenen büyükler Avrupa şampiyonasını 13 madalya ile tamamlayan Güreş milli takımımız U23 Avrupa şampiyonasını da toplam 17 madalya ile kapatarak bir büyük başarının daha altına imza attı.