Türkiye Boks Federasyonu’nun 2019 faaliyet programında yer alan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Rusya’nın Ulan Ude şehrinde Başladı.
Açılış seremonisi gerçekleştirilen şampiyonada ilk müsabakalar 3 Ekim 2019 başlayacak ve 13 Ekim 2019 Pazar günü final müsabakalarıyla son bulacak. Şampiyonaya Milli Takımımız 6 sporcuyla madalya mücadelesi verecek
Büyük Kadınlar Boks Milli Takım Kafilemiz :
Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör)
Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Satı Burcu (57 kg), Sema Çalışkan (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg), Elif Güneri (81 kg)
Öte yandan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonasında tüm müsabakalar AIBA Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.