Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda İlk Gün 4 Madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya’nın Marina D’or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda ilk gün müsabakalarında yıldızlarımız madalya mücadelesi verdi. Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular 4 madalya kazandı.

41 ülkeden 534 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 33, 37, 41, 45 kızlarda ise 29, 33, 37 ve 41 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 51 sporcu ile katılan Türkiye’yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 5’i erkek 10’u kız olmak üzere 15 sporcu temsil etti.

Türkiye, ilk gün müsabakalarında 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Kızlar 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek gümüş madalyanın sahibi olurken, 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 33 kiloda Nehir Geniş ve 37 kiloda Gökçenur Şirin bronz madalya kazandı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılırken Türkiye, adına 6’sı erkek 8’i kız olmak üzere 14 sporcu madalya mücadelesi verecek.