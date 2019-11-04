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  • Milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı
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    4 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı

SİYAHKUŞAK

Tokyo,  2020 Olimpiyat Oyunlarına puan veren şampiyonada G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda Milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı. 

Flaş… Kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın madalyanın sahibi oldu. Finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaşan  Yaman, rakibini 22-9 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İtalya’nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren şampiyonada Türkiye’yi 5’er kadın ve erkek olmak üzere 10 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57  ve  erkekler 68 ile 80 kiloda müsabakalar yapılırken 3 Türk taekwondocu tatamiye çıktı.

Kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın ve 1 gümüş madalyaya ulaştı.

İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Fransa’dan Laurygan Celin’i çeyrek finalde Polonya’dan Patrycju Adamkiewicz’i, yarı finalde Belçika’dan Raheleh Asamani’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 22-9 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. İtalya’da İstiklal Marşımızı okutan İrem Yaman, asker selamıyla altın madalyasını kahraman Mehmetçiğimize armağan etti.

 

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