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  • İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak
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    13 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak

SİYAHKUŞAK

Türk taekwondosunun duayen ismi rahmetli İsmet Iraz, vefatının 2. yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anılacak.

Türk taekwondosunun duayen ismi İsmet Iraz’a anma töreni… Rahmetli Iraz için ilk anma töreni 14 Kasım 2019 Perşembe saat 10.00’da Iraz’ın Karşıyaka Mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek olup;
İkinci anma töreni ise saat 11.30’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ) Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

NOT: Tüm taekwondo ve spor camiası davetlidir.

 Anma töreni için saat 09.15’de 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Spor Salonunun önünden Karşıyaka Mezarlığına otobüs kaldırılacaktır.

İsmet Iraz Kabri: Karşıyaka Mezarlığı 5. Kapı U-4 Parsel  B/68 Ada (5. Kapı girişi sol tarafta)

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