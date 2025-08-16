ANADOLU YILDIZLARITÜRKİYE FİNALİ ÇOŞKUSU KONYA’DA YAŞANIYOR…

SON DAKİKA!
Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde 35 farklı ilden 301 sporcu ter döküyor.

Haber: Vasfi AŞÇI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular, Anadolu Yıldızları (ANALİG) Türkiye Finali’nde şampiyonluk için mücadele ediyor.

Üç gün sürecek olan bu büyük organizasyonda, 35 farklı ilden 301 sporcu ter döküyor. Gençlerin azmi ve sportmenlik ruhu, Kulu’da sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat

Açılış törenine ilçe protokolünden önemli isimler katıldı. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir’in yanı sıra, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin ve diğer yetkililer de bu coşkuya ortak oldu.

Bu önemli etkinlik, hem genç sporculara fırsat sunması hem de yerel yönetimin spora verdiği desteği göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Anadolu Yıldızları Türkiye Finali’nde yarışan tüm sporculara başarılar diliyoruz.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir

