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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI 2022’DE TÜRKİYE’DE YAPILACAK

98 okunma — 31 Mayıs 2021 01:20
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SİYAHKUŞAK

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Avrupa Karate Şampiyonası 2022’de Türkiye’de yapılacak. Şampiyonanın sunumu EKF Genel Kurulu’nda yapıldı ve organizasyon bayrağı Türkiye’ye geçti.

Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası, Türkiye’nin tarihi başarısıyla sona ererken organizasyon bayrağı Türkiye’ye geçti. 2022’de Gaziantep’te düzenlenecek 57. Avrupa Karate Şampiyonası’nın sunumu Porec’te yapılan Avrupa Karate Federasyonu (EKF) Genel Kurulu’nda yapıldı.

Türkiye adına organizasyonun sunumunu Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Muhlis Can yaptı. Son yıllarda Türkiye’nin çok önemli organizasyonlardan tam not aldığını ifade eden Can, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde tarihin en iyi Avrupa şampiyonalarından birini yapmak için çaba göstereceğiz. Merhum başkanımız zamanında alınan bu şampiyonanın eksiksiz düzenlenmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız” diye konuştu.

Kongre sonunda yapılan EKF Yönetim Kurulu seçimlerinde ise Türkiye adına genel sekreter Ali Bıldırcın oy kullandı. Muhlis Can ve Ali Bıldırcın, genel kurul sonunda Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ile bir araya gelerek önümüzdeki dönemde ülkemizde yapılacak organizasyonları değerlendirdi.

Kapanış töreninde organizasyonun bayrağı gelecek yılki şampiyonaya ev sahipliği yapacak Türkiye’ye verildi. Bayrağı Türkiye Karate Federasyonu adına genel sekreter Ali Bıldırcın, Hırvatistan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek’ten teslim aldı.

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