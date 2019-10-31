OKİNAWA’DA DEV YANGIN; SHURİ KALESİ KÜL OLDU!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Okinawa’nın Shuri Kalesi’nde, yerel saatle 02.40 civarında çıkan yangınla küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin verdigi bilgiye göre yangında kalenin “Seiden” adı verilen ana binası kül olurken, “Hokuden” kuzey binası ve “Nanden” güney binasında aynı akıbete uğradı.

Shuri kalesinin yerleşkesi yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alanı kapsıyor ve 7 binasının tamamen yandığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Krallığı döneminde inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görmüş daha sonra restore edilmiştir. 1992’de milli park olarak ziyarete açılan kalenin yanmış olması büyük üzüntü yarattı.