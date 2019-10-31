  • Anasayfa/
  • Flaş/
  • OKİNAWA’DA DEV YANGIN; SHURİ KALESİ KÜL OLDU!
  • /

    1 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

OKİNAWA’DA DEV YANGIN; SHURİ KALESİ KÜL OLDU!

SİYAHKUŞAK

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Okinawa’nın Shuri Kalesi’nde, yerel saatle 02.40 civarında çıkan yangınla küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin verdigi bilgiye göre yangında kalenin “Seiden” adı verilen ana binası kül olurken, “Hokuden” kuzey binası ve “Nanden” güney binasında aynı akıbete uğradı.

Shuri kalesinin yerleşkesi yaklaşık 4 bin 800 metrekarelik alanı kapsıyor ve 7 binasının tamamen yandığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Krallığı döneminde inşa edilen Shuri Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen hasar görmüş daha sonra restore edilmiştir. 1992’de milli park olarak ziyarete açılan kalenin yanmış olması büyük üzüntü yarattı.

 

 

Benzer İçerikler
İTALYA’DAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI
Haberler İTALYA’DAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI
Türkiye, 6 Sıklette 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları İçin Kota Kazandı
Haberler Türkiye, 6 Sıklette 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları İçin Kota Kazandı
50 yıl önceki gibi; Bruce Lee’nin Los Angeles Chinatown’daki dövüş sanatları okulu yeniden açıldı.
Haberler 50 yıl önceki gibi; Bruce Lee’nin Los Angeles Chinatown’daki dövüş sanatları okulu yeniden açıldı.
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Onlar verdiğimiz desteği ve güveni başarılarıyla taçlandırarak bizleri sevindiriyor.”
Haberler Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Onlar verdiğimiz desteği ve güveni başarılarıyla taçlandırarak bizleri sevindiriyor.”
Esat Delihasan; Çıktığımız 10 finalden dördünü kazandık ama bu sayı artabilirdi.”
Haberler Esat Delihasan; Çıktığımız 10 finalden dördünü kazandık ama bu sayı artabilirdi.”
Türkiye Boks Federasyonu: “Sinan Şamil Sam’ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”
Boks Türkiye Boks Federasyonu: “Sinan Şamil Sam’ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !