BAŞKAN HASAN YILDIZ TRT GAP’TA TÜRK MUAYTHAİ SPORUNU ANLATACAK

Hasan Yıldız TRT GAP’ta Türk Muaythai’sinin Başarılarını ve Hedeflerini Anlatacak

Haber: Muhammet Kemal GÜLŞEN

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda yayınlanacak Genç Yaşam programına konuk olacak. Programda Türk Muaythai ve Jujitsu sporunun son dönemdeki başarıları, devam eden projeler ve 2026 yılı hedefleri ele alınacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve IFMA Asbaşkanı Hasan Yıldız, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nun ilgiyle takip edilen Genç Yaşam programına konuk oluyor.

11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 15.15’te canlı yayınlanacak programda Hasan Yıldız, Türk Muaythai ve Jujitsu sporunun son yıllarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıları değerlendirecek. Programda ayrıca federasyonun yürüttüğü çalışmalar, sporun gelişimine yönelik projeler ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgiler paylaşılacak.

Yapımcılığını Doğan Akyıldız’ın, sunuculuğunu Ahmet Oğuz Gözel’in üstlendiği programda, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenen organizasyonlar, milli sporcuların uluslararası başarıları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek şampiyonalar da gündeme gelecek.

Canlı yayında ayrıca genç sporcuların spora kazandırılmasına yönelik projeler, antrenör eğitim faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları ve Türk Muaythai’sinin geleceğine ilişkin planlamalar da dinleyicilerle paylaşılacak.

Türk Muaythai ve Jujitsu sporunun gelişim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılacağı program, TRT GAP Diyarbakır Radyosu frekanslarının yanı sıra TRT Dinle platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Yayın Bilgileri

* Konuk: Hasan Yıldız

* Program: Genç Yaşam

* Kanal: TRT GAP Diyarbakır Radyosu

* Sunucu: Ahmet Oğuz Gözel

* Yapımcı: Doğan Akyıldız

* Tarih: 11 Haziran 2026 Perşembe

* Saat: 15.15

* Canlı Yayın: TRT Dinle