Türk Taekwondosunun Yeni Yıldızı Zirvede:

BERKAY ERER, WT ROMA GRAND PRİX ŞAMPİYONU OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk taekwondosunun yükselen yıldızı Berkay Erer, WT Roma Grand Prix’te altın madalya kazanarak kariyerindeki başarı halkasına bir yenisini ekledi. Genç sporcu, dünyanın en iyi isimlerini geride bırakarak Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Türk taekwondosunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Berkay Erer, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen WT Grand Prix organizasyonunda altın madalyaya uzandı.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada dikkat çekici başarılara imza atan milli sporcu, yalnızca davet usulüyle ve dünyanın en iyi 32 taekwondocusunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

WT Grand Prix’de altın madalya kazanan üçüncü Türk erkek sporcu oldu

Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış birçok üst düzey sporcunun yer aldığı WT Roma Grand Prix’te altın madalyaya ulaşan Berkay Erer, Türk taekwondo tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli’nin ardından WT Grand Prix tarihinde altın madalya kazanan üçüncü Türk erkek sporcu oldu.

Genç yaş kategorilerinde de büyük başarılara sahip olan Berkay Erer, ümitler kategorisinde üst üste üç kez Avrupa şampiyonluğu elde etmiş, 2025 yılının sonunda ise dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Başarılı sporcu, geçtiğimiz ay Almanya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaşmıştı. Roma’daki zaferiyle birlikte Berkay Erer, dünya taekwondosunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olacağını bir kez daha gösterdi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, genç sporcunun başarısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Berkay, uzun zamandır takibimizde olan bir sporcumuz. Bugünlere ulaşacağının sinyalini uzun zamandır veriyordu. Mücadele ettiği 68 kilo, taekwondoda rekabetin en yüksek olduğu sıkletlerden biri. Bu sıklette daha önce Servet Tazegül ve Hakan Reçber ile çok önemli dereceler elde etmiştik. Şu anda çok güzel bir grafiğimiz var ancak yolun henüz başındayız. Bu başarıları kalıcı hale getirip olimpiyat madalyası ile taçlandırmak istiyoruz.”

Türk sporunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Berkay Erer’in elde ettiği bu tarihi başarı, 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda da önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.